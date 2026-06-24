تعزيز قدرات الأطباء البياطرة في مراقبة البعوض للوقاية من الأمراض الحيوانية والبشرية

احتضنت مدينة سوسة، مؤخرا، دورة تدريبية لفائدة الأطباء البياطرة الجهويين والشركاء الوطنيين، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجال مراقبة البعوض، وذلك في إطار مشروع "صندوق الأوبئة" (Pandemic Fund) الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية التونسية ذات الصلة.وتركز هذا التدريب الميداني والتطبيقي على تمكين المشاركين من أحدث التقنيات المستخدمة في نصب المصائد وجمع وعزل عينات البعوض، بالإضافة إلى آليات تحليلها مخبرياً.وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة نظراً لكون البعوض يُعدّ الناقل الرئيسي للعديد من الفيروسات المنقولة بالمفصليات (Arboviroses)، وهي الأمراض التي تنتقل عبر الحشرات وتشكل خطراً صحياً كبيراً، على غرار "حمى الوادي المتصدع" وفيروس "غرب النيل".وتسعى منظمة الـ"فاو"، من خلال هذا الدعم الفني اللوجستي، إلى المساهمة الفعّالة في تطوير النظام الوطني التونسي لليقظة والمراقبة والإنذار المبكر. ويُمثل هذا النظام الركيزة الأساسية للرصد السريع للمخاطر الصحية وتوقعها قبل تفاقمها، بما يضمن حماية شاملة ومتكاملة للصحة الحيوانية والصحة البشرية على حد السواء، تكريساً لمقاربة "صحة واحدة".