JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:12 Tunis

الاعلان عن توحيد التدخلات في مجال استخدام المياه المستعملة المعالجة بين جميع الاطراف المتداخلة (وزير الفلاحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a383bc09aaa39.19251814_lgmkoefinqhjp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 12:47 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، الإربعاء، عن توحيد كافة التدخلات وتضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة في مجال استعمال المياه المستعملة المعالجة، وعن الترفيع في مستوى التنسيق الأفقي والعمودي بين كافة هياكل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالشراكة المتكاملة، أساسا، مع وزارة البيئة، ووزارة الصحة.

ويهدف الاجراء الى كسر الحواجز الإدارية وتحقيق أعلى درجات النجاعة والسرعة والشفافية في إنجاز وتسيير المشاريع ذات الصلة، بحسب بن الشيخ.


كما أعلن، خلال يوم دراسي وطني حول تثمين المياه المستعملة والمعالجة في مجال انتاج الاعلاف لمجابهة التغيرات المناخية، وتعزيز صمود منظومات الانتاج الحيواني، التوجه نحو تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف من خلال مشاريع كبرى.


وأشار إلى أن هذا الخيار يتجاوز المبادرات المحدودة نحو إطلاق مشاريع علفية تمتد على مساحات هامّة، مخصصة لإنتاج الأعلاف كالفصّة وغيرها، لتكون بمثابة منظومات علفية تؤمن حاجيات قطيع الماشية وتجعل قطاع الإنتاج الحيواني وفلاحتنا بصفة شاملة في مأمن من تقلبات الأسعار العالمية وضغوط الاسواق الخارجيّة.

كما أعلن عن "إعداد خطّة اتصالية محكمة لتغيير التعاطي مع موضوع المياه المستعملة المعالجة تنير مستعمل هذه المياه ومستهلك المنتجات المتأتية من استعمالها بما يرسّخ ثقته في هذه المنظومة".

وقال وزير الفلاحة إن "ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمننا الغذائي، اللذين نعتبرهما جزء لا يتجزأ من أمننا القومي، يفرض علينا اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331725

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Bos - Qat | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Can | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Mor - Hai | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Bra | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Tch - Mex | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Rsa - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

13:12 - "تايمز" 2026: خمس جامعات تونسية ضمن أفضل الجامعات المستدامة عالمياً
12:47 - الاعلان عن توحيد التدخلات في مجال استخدام المياه المستعملة المعالجة بين جميع الاطراف المتداخلة (وزير الفلاحة)
12:46 - فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من الكونغو الديمقراطية
12:37 - نقابة الصيادلة تستغرب تراجع الصيدلية المركزية عن مشروع الرقمنة المشترك لتنظيم توزيع الادوية
11:28 - البطولة العربية لألعاب القوى للشبان: تونس ترفع حصيلتها إلى 27 ميدالية منها 9 ذهبيات
10:52 - بداية من 1 جويلية 2026 اعتماد الهوية الرقمية “Mobile ID” إلزاميا للتصريح بمشاريع الاستثمار
10:50 - الإدارة العامة للأداءات تذكر بموعدي التصريح الجبائي المحددة ليوم 25 جوان 2026
10:45 - تونس للطرقات السيارة تدعو الى ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات
10:39 - البرلمان يناقش مقترح اعتماد اللاصقة التنبيهية للمخالفات المرورية بديلاً عن "الشنغال"
10:36 - الحماية المدنية: 624 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 جوان 2026 | 9 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 18
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
2.8 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
37°-26
35°-25
33°-24
33°-25
  • Avoirs en devises 25136,5
  • (23/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37734 DT
  • (23/06)
  • 1 $ = 2,94950 DT
  • Solde Compte du Trésor     (Not found)     568,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (Not found)   Not found MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>