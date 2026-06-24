الاعلان عن توحيد التدخلات في مجال استخدام المياه المستعملة المعالجة بين جميع الاطراف المتداخلة (وزير الفلاحة)

أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، الإربعاء، عن توحيد كافة التدخلات وتضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة في مجال استعمال المياه المستعملة المعالجة، وعن الترفيع في مستوى التنسيق الأفقي والعمودي بين كافة هياكل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالشراكة المتكاملة، أساسا، مع وزارة البيئة، ووزارة الصحة.ويهدف الاجراء الى كسر الحواجز الإدارية وتحقيق أعلى درجات النجاعة والسرعة والشفافية في إنجاز وتسيير المشاريع ذات الصلة، بحسب بن الشيخ.كما أعلن، خلال يوم دراسي وطني حول تثمين المياه المستعملة والمعالجة في مجال انتاج الاعلاف لمجابهة التغيرات المناخية، وتعزيز صمود منظومات الانتاج الحيواني، التوجه نحو تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف من خلال مشاريع كبرى.وأشار إلى أن هذا الخيار يتجاوز المبادرات المحدودة نحو إطلاق مشاريع علفية تمتد على مساحات هامّة، مخصصة لإنتاج الأعلاف كالفصّة وغيرها، لتكون بمثابة منظومات علفية تؤمن حاجيات قطيع الماشية وتجعل قطاع الإنتاج الحيواني وفلاحتنا بصفة شاملة في مأمن من تقلبات الأسعار العالمية وضغوط الاسواق الخارجيّة.كما أعلن عن "إعداد خطّة اتصالية محكمة لتغيير التعاطي مع موضوع المياه المستعملة المعالجة تنير مستعمل هذه المياه ومستهلك المنتجات المتأتية من استعمالها بما يرسّخ ثقته في هذه المنظومة".وقال وزير الفلاحة إن "ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمننا الغذائي، اللذين نعتبرهما جزء لا يتجزأ من أمننا القومي، يفرض علينا اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة".