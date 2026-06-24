تظاهرة "ليالي الكورنيش صفاقس 2026 " من 28 جويلية الى غرة أوت 2026

تنظم الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار والسياحة بوسط الجنوب بالشراكة مع بلدية صفاقس والمندوبية الجهوية للسياحة ومختلف الهياكل الجهوية والوطنية تظاهرة " ليالي كورنيش صفاقس " 2026 بهدف إدراج الجهة كأبرز الوجهات السياحية في تونسوتعد هذه المبادرة خطوة أولى ضمن رؤية متكاملة لإعادة إدراج ولاية صفاقس وجزيرة قرقنة ضمن أبرز الوجهات السياحية في تونس بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة الجهة على الخارطة السياحية الوطنية والدولية.وتهدف هذه التظاهرة الى اعادة احياء كورنيش صفاقس وتنشيطه خلال الموسم الصيفي وتعزيز مكانة صفاقس وجزيرة قرقنة كوجهتين سياحيتين بارزتين في تونسويتضمن البرنامج عديد الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية والرياضية والبحرية، إلى جانب فضاءات للصناعات التقليدية والمأكولات المحلية والعروض الموجهة للعائلات والأطفال، بهدف إعادة الحياة إلى كورنيش صفاقس وجعله فضاء نابضا بالحركة خلال الموسم الصيفي.