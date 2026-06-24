قبلي: يوم تكويني حول مقاومة لدغة العقارب والثعابين ومتابعة الامراض المستهدفة بالتلاقيح

نظمت الإدارة الفرعية للصحة الأساسية بالتعاون مع مدرسة علوم التمريض، صباح اليوم الاثنين، يوما تكوينيا لفائدة ممرضي الجهة الصحية بقبلي، حول مقاومة لدغة العقارب والثعابين ومتابعة الامراض المستهدفة بالتلاقيح، وفق رئيسة مصلحة البرامج الصحية والاعلام بالإدارة الجهوية للصحة سنية الخياري.وأوضحت الخياري لصحفي "وات" ان هذا اليوم التكويني الذي تشرف عليه الإدارة الجهوية للصحة واحتضنه مدرج مدرسة علوم التمريض، يهدف الى تعزيز معارف ومهارات الممرضين في مجال الصحة الوقائية وتحسين جودة التدخلات الى جانب الحد من المضاعفات الصحية على المرضى سواء ممّن تعرضوا للدغات العقارب او الثعابين او الذين تلقوا بعض أنواع التلاقيح على غرار تلاقيح امراض الحصبة والحميراء.كما اشارت الى أهمية البرامج التكوينية الوطنية وأهمية رفع المؤشرات حول بعض الامراض التي تتطلب المتابعة الدائمة من اجل الوقاية منها على غرار مرضى الحصبة والحميراء باعتبارهما مرضين مدرجين ضمن روزنامة التلاقيح الوطنية ويقتضيان متابعة المضاعفات التي قد تظهر على الشخص الذي خضع لعملية التلقيح والتي تتطلب القيام بإبلاغ الوزارة حولها.ولفتت الى ان هذا اليوم التكويني يشمل أيضا التعريف ببروتوكول الادوية وكيفية التعامل مع الشخص المتعرض للدغة عقرب او احد أنواع الافاعي وعوامل الاختطار التي قد تظهر عليه والتي تتطلب سرعة نقله الى قسم الاستعجالي، وأنواع الادوية التي تعطى له، مشيرة الى أهمية توجه الأشخاص الذين يتعرضون للدغات الى اقرب مؤسسة صحية من مكان تواجدهم اين تتم مراقبتهم على امتداد 24 ساعة والتدخل العاجل لتوجيه الذين تظهر عليهم بعض مؤشرات تعكر حالاتهم الصحية الى اقسام الاستعجالي لمزيد المتابعة.وذكرت الخياري بان كافة مراكز الصحة الأساسية بالجهة، تؤمن حصص استمرار طيلة اليوم وعلى امتداد اشهر الصيف لتامين سلامة المواطنين والاحاطة بالحالات التي تتعرض للدغات.