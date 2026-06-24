البطولة العربية لألعاب القوى للشبان: تونس ترفع حصيلتها إلى 27 ميدالية منها 9 ذهبيات

الميداليات الذهبية (9)





فئة دون 23 سنة



فئة دون 16 سنة



الميداليات الفضية (12)



فئة دون 23 سنة



فئة دون 16 سنة



الميداليات البرونزية (6)



فئة دون 23 سنة



فئة دون 16 سنة



تأهلات إلى بطولة العالم للأواسط



واصل المنتخب التونسي لألعاب القوى تألقه فيالمقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية، رافعاً رصيده مع ختام منافسات اليوم الثالث إلى، موزعة بين: 10000 متر مشياً.: القفز الطويل.: 10000 متر مشياً للرجال.: 100 متر حواجز (مع تحقيق الرقم الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم للوسطيات دون 20 سنة بالولايات المتحدة).: 1000 متر.: 100 متر حواجز.: 80 متر حواجز.: دفع الجلة.: رمي الرمح.: 10000 متر مشياً للرجال.: الوثب الطويل (مع تحقيق التأهل إلى بطولة العالم للأواسط).: 80 متر حواجز.: 1000 متر.: 1500 متر موانع.: 1500 متر موانع.: الوثب الطويل.: دفع الجلة.: 3000 متر مشياً.: الخماسي.: 300 متر.: 4×75 متر.: 3000 متر موانع.: 1500 متر.: دفع الجلة.: 3000 متر مشياً.: القفز العالي.: رمي الصحن.إلى جانب التتويجات العربية، نجح رياضيان تونسيان في ضمان التأهل إلى بطولة العالم للأواسط:في سباق 100 متر حواجز.في سباق 3000 متر موانع.ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بوفد يضم، منهم