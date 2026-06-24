البطولة العربية لألعاب القوى للشبان: تونس ترفع حصيلتها إلى 27 ميدالية منها 9 ذهبيات
واصل المنتخب التونسي لألعاب القوى تألقه في البطولة العربية الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية، رافعاً رصيده مع ختام منافسات اليوم الثالث إلى 27 ميدالية، موزعة بين 9 ذهبيات و12 فضية و6 برونزيات.
الميداليات الذهبية (9)
فئة دون 23 سنة* إيمان الساعي: 10000 متر مشياً.
* عبير زعفوري: القفز الطويل.
* محمد عمار: 10000 متر مشياً للرجال.
* ياسمين الغويبي: 100 متر حواجز (مع تحقيق الرقم الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم للوسطيات دون 20 سنة بالولايات المتحدة).
فئة دون 16 سنة* آمنة شوشان: 1000 متر.
* يوسف حسن: 100 متر حواجز.
* لينا المكني: 80 متر حواجز.
* رسلان بن سعد: دفع الجلة.
* إيريس عطاوي: رمي الرمح.
الميداليات الفضية (12)
فئة دون 23 سنة* ريان الشارني: 10000 متر مشياً للرجال.
* محمد خليل الفتوحي: الوثب الطويل (مع تحقيق التأهل إلى بطولة العالم للأواسط).
فئة دون 16 سنة* أريج الحمراني: 80 متر حواجز.
* يحيى بوقرة: 1000 متر.
* محمد ياسين العنيزي: 1500 متر موانع.
* مريم الشابي: 1500 متر موانع.
* مايا زينب مسلم: الوثب الطويل.
* ملاك بن زايد: دفع الجلة.
* مريم الورغي: 3000 متر مشياً.
* لينا المكني: الخماسي.
* لؤي شوشان: 300 متر.
* فريق التتابع التونسي للفتيات: 4×75 متر.
الميداليات البرونزية (6)
فئة دون 23 سنة* سيف الزويدي: 3000 متر موانع.
* ندى الطرابلسي: 1500 متر.
* غفران الحمايدي: دفع الجلة.
فئة دون 16 سنة* آدم السليمي: 3000 متر مشياً.
* مايا زينب مسلم: القفز العالي.
* إيريس عطاوي: رمي الصحن.
تأهلات إلى بطولة العالم للأواسطإلى جانب التتويجات العربية، نجح رياضيان تونسيان في ضمان التأهل إلى بطولة العالم للأواسط:
* ياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز.
* محمد علي الزينوبي في سباق 3000 متر موانع.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضياً ورياضية، منهم 12 في صنف الفتيان و15 في صنف الفتيات.
الميداليات الذهبية (9)
فئة دون 23 سنة* إيمان الساعي: 10000 متر مشياً.
* عبير زعفوري: القفز الطويل.
* محمد عمار: 10000 متر مشياً للرجال.
* ياسمين الغويبي: 100 متر حواجز (مع تحقيق الرقم الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم للوسطيات دون 20 سنة بالولايات المتحدة).
فئة دون 16 سنة* آمنة شوشان: 1000 متر.
* يوسف حسن: 100 متر حواجز.
* لينا المكني: 80 متر حواجز.
* رسلان بن سعد: دفع الجلة.
* إيريس عطاوي: رمي الرمح.
الميداليات الفضية (12)
فئة دون 23 سنة* ريان الشارني: 10000 متر مشياً للرجال.
* محمد خليل الفتوحي: الوثب الطويل (مع تحقيق التأهل إلى بطولة العالم للأواسط).
فئة دون 16 سنة* أريج الحمراني: 80 متر حواجز.
* يحيى بوقرة: 1000 متر.
* محمد ياسين العنيزي: 1500 متر موانع.
* مريم الشابي: 1500 متر موانع.
* مايا زينب مسلم: الوثب الطويل.
* ملاك بن زايد: دفع الجلة.
* مريم الورغي: 3000 متر مشياً.
* لينا المكني: الخماسي.
* لؤي شوشان: 300 متر.
* فريق التتابع التونسي للفتيات: 4×75 متر.
الميداليات البرونزية (6)
فئة دون 23 سنة* سيف الزويدي: 3000 متر موانع.
* ندى الطرابلسي: 1500 متر.
* غفران الحمايدي: دفع الجلة.
فئة دون 16 سنة* آدم السليمي: 3000 متر مشياً.
* مايا زينب مسلم: القفز العالي.
* إيريس عطاوي: رمي الصحن.
تأهلات إلى بطولة العالم للأواسطإلى جانب التتويجات العربية، نجح رياضيان تونسيان في ضمان التأهل إلى بطولة العالم للأواسط:
* ياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز.
* محمد علي الزينوبي في سباق 3000 متر موانع.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضياً ورياضية، منهم 12 في صنف الفتيان و15 في صنف الفتيات.
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