بداية من 1 جويلية 2026 اعتماد الهوية الرقمية “Mobile ID” إلزاميا للتصريح بمشاريع الاستثمار

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال “Mobile ID” سيصبح إلزاميا بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة.وأكدت، في بلاغ لها موجّه إلى المستثمرين، أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية.ودعت المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الآجال، تفاديا لأي تعطيل أو تأخير في إيداع تصاريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول هذا الإجراء حيز النفاذ.وتتيح خدمة “Mobile ID” للمستخدمين إثبات هويتهم رقميا والولوج الآمن إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الإدارية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليص التنقلات الإدارية.وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل للحصول على الهوية الرقمية متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، داعية جميع المستثمرين إلى استكمال هذه الخطوة قبل موعد غرة جويلية 2026 لضمان استمرارية نفاذهم إلى خدمات التصريح بالمشاريع الاستثمارية.