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البرلمان يناقش مقترح اعتماد اللاصقة التنبيهية للمخالفات المرورية بديلاً عن "الشنغال"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 10:39 قراءة: 1 د, 45 ث
      
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، يوم الثلاثاء 23 جوان 2026، جلسة عمل برئاسة رئيس اللجنة هيثم صفر، خُصّص الجزء الأول منها للاستماع إلى النائب مروان الزيان بخصوص مقترحه المتعلق بإرساء منظومة اللاصقة التنبيهية للمخالفات المرورية، فيما خُصّص الجزء الثاني للاستماع إلى النائب محمد الكو بشأن مقترحات لتنقيح عدد من فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وفي مستهل الجلسة، قدّم النائب مروان الزيان عرضاً لأبرز دوافع وأهداف مقترحه، مشيراً إلى تزايد تذمر المواطنين من منظومة الرافعات المعروفة بـ"الشنغال"، وما قد تسببه من أضرار تقنية وفنية للسيارات.

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وأوضح أن المقترح يهدف أساساً إلى تعزيز دور البلديات في معالجة المخالفات المرورية وتطوير آليات تطبيق عدد من أحكام مجلة الطرقات، بما يضمن مزيداً من النجاعة والشفافية في التعامل مع هذه المخالفات.


وشهدت الجلسة نقاشاً بين أعضاء اللجنة الذين عبّروا عن دعمهم للمبادرة، مع طرح جملة من التساؤلات المتعلقة بمدى توفر الموارد البشرية الكافية لدى وزارة الداخلية لإنجاح المنظومة المقترحة، وآليات معاينة المخالفات وتحديد قيمة الخطايا المستوجبة.

كما استفسر عدد من النواب عن عدد أعوان الشرطة البلدية المتوفرين، وأسباب تحديد أجل 24 ساعة لتسوية المخالفة، إضافة إلى مدى شمول المنظومة للسيارات الحاملة للوحات منجمية أجنبية.

وفي هذا السياق، تم اقتراح الاستماع لاحقاً إلى ممثل عن الإدارة العامة للشؤون المحلية، إلى جانب الدعوة إلى تدعيم وثيقة شرح الأسباب بمزيد التركيز على أهمية رقمنة المنظومة وآثارها الإيجابية.

وأكد النائب مروان الزيان، في رده على مداخلات النواب، أن إشراك الشرطة البلدية يندرج في إطار دعم موارد البلديات وتحسين مردوديتها، مشيراً إلى أن المنظومة ستشمل أيضاً السيارات الأجنبية.

وبيّن أن النظام المقترح سيعمل على مدار الساعة، مع إقرار خطية تكميلية في حال عدم تسوية المخالفة خلال أجل 24 ساعة، موضحاً أن توثيق المخالفات سيتم رقمياً عبر تطبيقة أو منصة إلكترونية، بما يحد من التجاوزات والتلاعب المحتملة على مستوى مستودعات الحجز.

وفي الجزء الثاني من الجلسة، تداول أعضاء اللجنة بشأن المقترح المقدم من النائب محمد الكو والمتعلق بتنقيح عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس، في إطار مواصلة النظر في المقترحات الرامية إلى تطوير العمل البرلماني وتحسين آليات سير المجلس.
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