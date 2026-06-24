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مجلس الجهات والأقاليم يتوجه بالتهنئة إلى منتسبي المؤسسة العسكرية بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 10:16 قراءة: 1 د, 11 ث
      
توجه المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء، بأسمى عبارات التهنئة والتقدير إلى كافة منتسبي المؤسسة العسكرية، بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني.

وعبّر، في بيان له، عن اعتزازه العميق بما قدمه الجيش الوطني التونسي منذ تأسيسه من خدمات جليلة للوطن في سبيل حماية سيادته والمحافظة على أمنه واستقراره، مستحضرا المسيرة المشرفة للمؤسسة العسكرية التونسية التي ظلت على امتداد عقود رمزاً للانضباط والتفاني والالتزام الوطني وركيزة أساسية من ركائز الدولة التونسية وحصنا منيعا للدفاع عن استقلالها ووحدة ترابها.


وأبرز المجلس الوطني للجهات والأقاليم المجهودات الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة العسكرية في مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات والتحديات الأمنية التي تستهدف تونس وما أظهرته من جاهزية عالية وكفاءة متميزة في حماية حدود الوطن وصون أمنه القومي بما عزز مناعة الدولة ورسخ دعائم الاستقرار.


كما أشاد بالدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في معاضدة جهود الدولة في المجالات التنموية والاجتماعية والإنسانية، من خلال تدخلاتها المتواصلة لفائدة المواطنين ومساهمتها في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الاستثنائية، فضلاً عن دورها في دعم المشاريع والبنية التحتية بالمناطق الداخلية والحدودية، بما يعكس عمق ارتباطها بقضايا الوطن وانشغالات أبنائه.

وأكد المجلس وقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية ودعمه لكل الجهود الرامية إلى تطوير قدراتها وتعزيز إمكانياتها البشرية والتقنية واللوجستية، حتى تواصل أداء رسالتها الوطنية النبيلة في أفضل الظروف وحتى تستجيب لمختلف التحديات والمتغيرات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.

كما ترحّم المجلس على أرواح شهداء المؤسسة العسكرية الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن متوجها بتحية وفاء وتقدير إلى جرحى المؤسسة العسكرية وإلى كافة أبناء القوات المسلحة.
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