اتحاد الكتاب التونسيين يضع على ذمة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية إصدارات للإسهام في جوائز آخر السنة الدراسية

أعلنت الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين أنها تضع على ذمة مديري الإعداديات والمدارس الثانوية مجموعة من مؤلفات الكتاب التونسيين وذلك للإسهام في جوائز آخر السنة الدراسية.وأورد اتحاد الكتاب في بلاغ له أمس أنه يضع المؤلفات، في حدود الكمية المتوفرة، على ذمة القائمين على هذه المؤسسات، مساهمة منه كذلك في توزيع الكتاب التونسي والتعريف به لدى الناشئة.ويتعين على مسؤولي المؤسسات التربوية الراغبين في الحصول على إصدارات لتقديمها للتلاميذ المتميزين، الاتصال بأمين مال اتحاد الكتاب، كمال الساكري، وإيداع مطالب في الغرض مع ضرورة اعتماد طابع المؤسسة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية عند تسلّم الكتب.