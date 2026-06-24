رونالدينيو يعود من الاعتزال بعمر 46 عاما لمطاردة حلم جديد في الدرجة الثالثة الإيطالية

أعلن النجم البرازيليعودته إلى ملاعب كرة القدم في سن، بعد توقيعه عقدا مع ناديالمنافس في بطولة الدرجة الثالثة الإيطالية، في خطوة أعادت إلى الأذهان ذكريات أحد أبرز نجوم اللعبة في العقدين الأخيرين.ويأمل صانع الألعاب المتوج مع البرازيل بكأس العالم 2002 أن تكون عودته مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، مؤكدا أن تحقيق الأحلام يظل ممكنا مهما كانت الظروف.وكان رونالدينيو قد خاض آخر تجربة له على مستوى الأندية مع فريق فلومينينسي البرازيلي سنة 2015، قبل أن يبتعد عن المنافسات الرسمية لأكثر من عقد، ليقرر اليوم خوض مغامرة جديدة مع نادي رافينا الإيطالي.وخطف الإعلان عن الصفقة اهتمام وسائل الإعلام والجماهير، خاصة وأن النادي الإيطالي المغمور لا يحظى بشهرة واسعة خارج إيطاليا، قبل أن يضعه انضمام أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم تحت الأضواء.وخلال حفل تقديمه، ظهر رونالدينيو مرتديا اللون الأبيض بالكامل، والتقط صورا مع قميص رافينا الجديد إلى جانب مالك النادي، الذي وصف التعاقد مع الأسطورة البرازيلية بأنه "حلم طفولة تحقق".وقال رونالدينيو إن علاقته القديمة بعائلة تشيبرياني ساهمت في إتمام الاتفاق بسهولة، مضيفا: "نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة، وعندما ظهرت هذه الفرصة لم أتردد. أتمنى أن تسير الأمور على أفضل وجه وأن يحقق رافينا النجاح الذي يطمح إليه الجميع".وأكد النجم البرازيلي أن هدفه لا يقتصر على العودة إلى الملاعب فقط، بل يتجاوز ذلك إلى منح الشباب الدافع للإيمان بأحلامهم ومواصلة السعي لتحقيقها.من جهته، اعتبر مالك النادي أن مجرد وجود رونالدينيو في رافينا يمثل مكسبا رياضيا وإعلاميا كبيرا، مشيرا إلى أن اللاعب ألهم جيلا كاملا من عشاق كرة القدم بأسلوبه الاستثنائي ومهاراته الفريدة.وأضاف أن التعاقد مع رونالدينيو منح النادي زخما إعلاميا غير مسبوق، معربا عن أمله في أن يساهم وجوده في تطوير صورة الفريق وإدخال الفرحة إلى جماهير المدينة خلال المرحلة المقبلة.