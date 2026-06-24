إصــدار طابــع بريــدي بمناسبـة الذكرى السبعين (70) لانبعاث الجيش الوطني

أصدر البريد التونسي يوم 24 جوان 2026 طابعًا بريديًا بمناسبة الذكرى السبعين (70) لانبعاث الجيش الوطني، تخليدا لذكرى تأسيس هذه المؤسسة الوطنية التي ما فتئت ترسخ قيم البذل والانضباط للذود عن الوطن والحفاظ على سلامة ترابه ودعم مناعته وتعزيز أمنه.يعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يـــــوم الأربعاء 24 جوان 2026 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.