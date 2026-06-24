اريانة: تنظيم يوم صحي وتثقيفي لفائدة كبار السن تحت شعار "كبارنا فوق الراس والعين"

نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة، يوم الثلاثاء بالروضة العمومية بالبرارجة بمنطقة رواد، يوما صحيا وتثقيفيا تحت شعار "كبارنا فوق الراس والعين"، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بأريانة والإدارة الجهوية للبريد.وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن، واحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، وفق ما نشرته المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ومثل هذا الموعد مناسبة لتعزيز الوعي بحقوق كبار السن وترسيخ ثقافة الاحترام والرعاية والإحاطة بهم، من خلال جملة من الأنشطة الصحية والتوعوية والتثقيفية التي استهدفت كبار السن وعائلاتهم، وساهمت في تقديم خدمات صحية وإرشادية لفائدتهم.كما قدمت الإدارة الجهوية للبريد عرضا حول الخدمات الميسّرة التي يوفرها البريد لفائدة كبار السن، والتعريف بالإجراءات والتسهيلات المعتمدة لتقريب الخدمات منهم وتمكينهم من النفاذ إليها في أفضل الظروف، بما يضمن المحافظة على استقلاليتهم وتيسير قضاء شؤونهم اليومية.ومثّل هذا اليوم فضاء للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين، تأكيدا لأهمية العمل التشاركي في دعم مكانة كبار السن وضمان تمتعهم بحياة كريمة وآمنة داخل الأسرة والمجتمع.