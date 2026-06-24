الكاف: تجميع حوالي 739 الف قنطارا من الحبوب الى غاية 22 جوان الجاري

تم تجميع حوالي 739 الف قنطارا من الحبوب الى غاية 22 جوان 2026 بولاية الكاف ، وينتظر أن يكون الموسم الحالي واعدا ، حيث يتواصل نسق التجميع خلال الأسابيع القادمة مع تقدم عمليات الحصاد ،بما يسهم في تعزيز المخزون الوطني من الحبوب ودعم الأمن الغذائيوفي إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يؤديها إطارات ومصالح ديوان الحبوب بمختلف ولايات الإنتاج بهدف متابعة مدى جاهزية مراكز التجميع ،ومرافقة مختلف المتدخلين في القطاع خلال موسم الحصاد،استقبل والي الكاف وليد كعيبة الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، حيث اطلعت على مدى تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب ، وظروف خزن الصابة بالجهةوشملت الزيارة عددا من مراكز تجميع الحبوب بكل من مركز تجميع الحبوب الربيبة ،ومركز الخزن المحوري التابع لديوان الحبوب بمعتمدية قلعة سنان، ومجمع الخدمات الفلاحية بمعتمدية القلعة الخصبة ،ومركز التجميع التابع لمصرف الخدمات الفلاحية بالماسخية، ومركز الخزن المحوري التابع لديوان الحبوب بمعتمدية الدهمانيكما تمت معاينة عمليات التجميع بمركزي الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى ،والشركة التعاونية المركزية للقمح بمعتمدية السرس، ثم مركز الخزن المحوري التابع لديوان الحبوب ومركز التجميع التابع لمصرف الخدمات الفلاحية بالزعفران بمعتمدية الكاف الشرقيةوتمت معاينة مختلف الفضاءات المخصصة لاستقبال الحبوب والاطلاع على الإمكانيات اللوجستية الموضوعة على ذمة الفلاحين،بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان حسن سير عمليات قبول وتجميع الصابة في أفضل الظروفوثمن والي الجهة عقب هذه الزيارة الظروف التنظيمية التي يشرف عليها مراكز وشركات التجميع وديوان الحبوب، مؤكدا أن حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين، ساهم في ضمان سلاسة عمليات الاستقبال وتقليص الاكتظاظ داخل مراكز التجميع، بما جعل العملية أكثر انسيابية مقارنة بالمواسم السابقةومن جهتها ،أفادت المديرة العامة لديوان الحبوب أنه قد تم توظيف شاحناتين ثقيلتين تابعتين لديوان الحبوب لمعاضدة مجهودات مراكز التجميع