مونديال 2026 : مونوز يقود كولومبيا للفوز على الكونغو الديمقراطية والتاهل الى الدور السادس عشر
حسمت كولومبيا تأهلها إلى الدور السادس عشر في كأس العالم لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بعد فوزها 1-صفر على جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة الحادية عشرة يوم الأربعاء.
ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين وضمنت تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال التي فازت 5-صفر على أوزبكستان أمس الثلاثاء.
وظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة، وستحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوزبكستان للحفاظ على آمالها في التأهل.
وسيطرت كولومبيا على الكرة وصنعت الفرص الأفضل طوال المباراة لكن حارس المرمى ليونيل مباسي قام بسلسلة من التصديات لإيقاف محاولات خاميس رودريغيز ولويس دياز وجون أرياس إلى غاية الدقيقة 76 التي حملت معها هدف المباراة الوحيد عندما وصلت تمريرة خوان فرناندو كينتيرو إلى دانييل مونوز الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة غيرت اتجاهها واستقرت في شباك مباسي.
ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين وضمنت تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال التي فازت 5-صفر على أوزبكستان أمس الثلاثاء.
وظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة، وستحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوزبكستان للحفاظ على آمالها في التأهل.
وسيطرت كولومبيا على الكرة وصنعت الفرص الأفضل طوال المباراة لكن حارس المرمى ليونيل مباسي قام بسلسلة من التصديات لإيقاف محاولات خاميس رودريغيز ولويس دياز وجون أرياس إلى غاية الدقيقة 76 التي حملت معها هدف المباراة الوحيد عندما وصلت تمريرة خوان فرناندو كينتيرو إلى دانييل مونوز الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة غيرت اتجاهها واستقرت في شباك مباسي.
ملخص مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 24, 2026
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