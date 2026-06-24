مونديال 2026 : مونوز يقود كولومبيا للفوز على الكونغو الديمقراطية والتاهل الى الدور السادس عشر

حسمت كولومبيا تأهلها ​إلى الدور السادس عشر في ‌كأس ‌العالم لكرة القدم ‌قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بعد فوزها ⁠1-صفر على جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة الحادية عشرة يوم ​الأربعاء.ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين وضمنت تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال التي ​فازت 5-صفر على أوزبكستان أمس الثلاثاء.وظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عند ‌نقطة واحدة، وستحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوزبكستان للحفاظ ⁠على آمالها في التأهل.وسيطرت ‌كولومبيا على الكرة وصنعت الفرص الأفضل طوال المباراة لكن حارس المرمى ليونيل مباسي قام بسلسلة من التصديات لإيقاف محاولات خاميس رودريغيز ‌ولويس دياز وجون ⁠أرياس إلى غاية الدقيقة 76 التي حملت معها هدف المباراة الوحيد عندما وصلت تمريرة ‌خوان فرناندو كينتيرو إلى دانييل مونوز الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وأطلق ‌تسديدة ⁠منخفضة غيرت اتجاهها واستقرت في شباك مباسي.