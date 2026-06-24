مونديال 2026- بوديمير يقود كرواتيا للفوز 1-صفر ويقضي على آمال بنما
سجلت كرواتيا هدفا في الشوط الثاني عن طريق البديل أنتي بوديمير لتقتنص الفوز 1-صفر على بنما وتحصد أول نقاطها في كأس العالم لكرة القدم وذلك في مباراة حاسمة بالمجموعة 12 اليوم الأربعاء، ليودع الفريق القادم من أمريكا الوسطى البطولة.
وفي الليلة التي أصبح فيها قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش ثاني لاعب أوروبي يصل إلى 200 مباراة دولية، افتتح المنتخب القادم من البلقان الأهداف عندما سجل بوديمير، الذي كان وحيدا عند القائم البعيد، هدفا من متابعة تمريرة عرضية في الدقيقة 54.
وكادت كرواتيا، التي واجهت صعوبة في فرض سيطرتها في الشوط الأول، أن تضاعف النتيجة بعد لحظات عندما انطلق ماركو باساليتش بمفرده لكنه فشل في المرور من حارس مرمى بنما، ثم تابع الكرة بتسديدة علت المرمى.
وكان الفريقان بحاجة للفوز بعد التعادل السلبي بين إنقلترا وغانا أمس الثلاثاء ما يعني أن الخاسر لن يكون لديه أي أمل في بلوغ دور خروج المغلوب.
وفي الليلة التي أصبح فيها قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش ثاني لاعب أوروبي يصل إلى 200 مباراة دولية، افتتح المنتخب القادم من البلقان الأهداف عندما سجل بوديمير، الذي كان وحيدا عند القائم البعيد، هدفا من متابعة تمريرة عرضية في الدقيقة 54.
وكادت كرواتيا، التي واجهت صعوبة في فرض سيطرتها في الشوط الأول، أن تضاعف النتيجة بعد لحظات عندما انطلق ماركو باساليتش بمفرده لكنه فشل في المرور من حارس مرمى بنما، ثم تابع الكرة بتسديدة علت المرمى.
وكان الفريقان بحاجة للفوز بعد التعادل السلبي بين إنقلترا وغانا أمس الثلاثاء ما يعني أن الخاسر لن يكون لديه أي أمل في بلوغ دور خروج المغلوب.
بوديمير يقود كرواتيا للفوز على منتخب بنما— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 24, 2026
ملخص مباراة بنما وكرواتيا | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup https://t.co/LttVOTr7w0
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