مونديال 2026- بوديمير يقود كرواتيا للفوز 1-صفر ويقضي على آمال بنما

سجلت كرواتيا ​هدفا في الشوط ‌الثاني ‌عن طريق البديل ‌أنتي بوديمير لتقتنص الفوز 1-صفر على بنما وتحصد أول نقاطها ⁠في كأس العالم لكرة القدم وذلك في مباراة ​حاسمة بالمجموعة 12 اليوم الأربعاء، ليودع الفريق ⁠القادم من أمريكا الوسطى البطولة.وفي الليلة التي ⁠أصبح فيها قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش ثاني لاعب أوروبي يصل إلى 200 مباراة دولية، افتتح المنتخب القادم من البلقان الأهداف عندما ​سجل بوديمير، الذي كان وحيدا عند القائم البعيد، هدفا من ‌متابعة تمريرة عرضية في الدقيقة 54.وكادت كرواتيا، التي ⁠واجهت صعوبة في فرض ‌سيطرتها في الشوط الأول، أن تضاعف النتيجة بعد لحظات عندما انطلق ماركو باساليتش بمفرده لكنه فشل في المرور من حارس مرمى بنما، ‌ثم تابع ⁠الكرة بتسديدة علت المرمى.وكان الفريقان بحاجة للفوز بعد التعادل السلبي ‌بين إنقلترا وغانا أمس الثلاثاء ما يعني أن الخاسر لن يكون ‌لديه ⁠أي أمل في بلوغ دور خروج المغلوب.