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مونديال 2026- بوديمير يقود كرواتيا للفوز 1-صفر ويقضي على آمال بنما

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 03:08 قراءة: 0 د, 56 ث
      
سجلت كرواتيا ​هدفا في الشوط ‌الثاني ‌عن طريق البديل ‌أنتي بوديمير لتقتنص الفوز 1-صفر على بنما وتحصد أول نقاطها ⁠في كأس العالم لكرة القدم وذلك في مباراة ​حاسمة بالمجموعة 12 اليوم الأربعاء، ليودع الفريق ⁠القادم من أمريكا الوسطى البطولة.

وفي الليلة التي ⁠أصبح فيها قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش ثاني لاعب أوروبي يصل إلى 200 مباراة دولية، افتتح المنتخب القادم من البلقان الأهداف عندما ​سجل بوديمير، الذي كان وحيدا عند القائم البعيد، هدفا من ‌متابعة تمريرة عرضية في الدقيقة 54.

وكادت كرواتيا، التي ⁠واجهت صعوبة في فرض ‌سيطرتها في الشوط الأول، أن تضاعف النتيجة بعد لحظات عندما انطلق ماركو باساليتش بمفرده لكنه فشل في المرور من حارس مرمى بنما، ‌ثم تابع ⁠الكرة بتسديدة علت المرمى.
وكان الفريقان بحاجة للفوز بعد التعادل السلبي ‌بين إنقلترا وغانا أمس الثلاثاء ما يعني أن الخاسر لن يكون ‌لديه ⁠أي أمل في بلوغ دور خروج المغلوب.


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