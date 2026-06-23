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غانا تصمد وتخطف نقطة ثمينة من إنجلترا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3b02a3862bd8.56474996_kmjgqhepflnoi.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 23:12 قراءة: 0 د, 52 ث
      
فشلت إنجلترا في تسديد أي كرة على المرمى لما يقرب من ساعة، لكنها أصابت العارضة في وقت متأخر من المباراة قبل أن تكتفي بالتعادل 0-0 مع غانا في المجموعة الثانية من كأس العالم في يوم الثلاثاء.

يمتلك كلا المنتخبين أربع نقاط من مباراتين ويقتربان من حجز مقعد في دور الـ32.


كانت هذه أول مباراة في كأس العالم هذه لا ينجح فيها أي من الفريقين في تسديد كرة على المرمى في الشوط الأول، إذ اكتفت غانا بالتراجع إلى الخلف ومنح الاستحواذ لمنافسيها مع العمل بجد لإغلاق المساحات حول منطقة الجزاء.


إنجلترا، التي فشلت في البناء على فوزها الافتتاحي 4-2 على كرواتيا، تمكنت من تسديد أول كرة لها على المرمى قبل ساعة من اللعب بقليل، وأصابت العارضة في الدقيقة 86 عبر ضربة رأسية من نيكو أورايلي قبل أن يرسل القائد هاري كين الكرة المرتدة فوق العارضة.

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