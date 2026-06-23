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وزير التجهيز والاسكان يؤكد أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار لتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 23:01 قراءة: 0 د, 35 ث
      
مثل تسريع نسق إنجاز المشاريع الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها، محور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار.

وأفادت وزارة التجهيز والإسكان، في بلاغ، بأن هذا اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة ، خصص لمتابعة تقدم المشاريع الممولة من البنك، خاصة في مجالات البنية التحتية والطرقات، والنظر في الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذها.


وأكد الوزير بالمناسبة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار، مبرزا دور هذه الشراكة في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمساهمة في تطوير المرافق الأساسية.


وحضر هذا اللقاء المدير العام للجسور والطرقات ورئيسة وحدة متابعة المشاريع الممولة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار.
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