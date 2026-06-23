المنتخب التونسي لكرة السلة يفوز وديا على نظيره القطري 69-64

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23:01 - وزير التجهيز والاسكان يؤكد أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار لتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية
22:29 - الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يحصل على دكتوراه فخرية في جراحة القلب من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف
22:24 - مونديال 2026- مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي: هدفنا الفوز على هايتي وإنهاء دور المجموعات في الصدارة
الثلاثاء 23 جوان 2026 | 8 محرم 1448
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