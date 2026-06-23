المنتخب التونسي لكرة السلة يفوز وديا على نظيره القطري 69-64

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فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره القطري 69-64 في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بالدوحة.

ويجري المنتخب الوطني منذ يوم الاحد الماضي تربصا تحضيريا بالعاصمة القطرية لمدة اسبوع استعدادا للنافذة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2027 المقررة بانغولا من 2 الى 5 جويلية القادم.