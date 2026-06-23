بلدية تونس: عرض مشروع نموذجي لإرساء حي حضري مستدام بمنطقة العقبة 2
في إطار متابعة المشاريع العمرانية والتنموية، أشرفت سماح دلدول المكلفة بتسيير بلدية تونس على جلسة عمل بحضور ممثلين عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.
وقد خُصصت الجلسة لتقديم مشروع "جديد"، وهو مشروع نموذجي يهدف إلى إرساء حي حضري مستدام بمنطقة العقبة 2 وفق مقاربة تصميم تشاركية تراعي التحديات البيئية والمناخية وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
ويرتكز المشروع على حسن إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها باعتبارها مورداً أساسياً، إلى جانب الحد من المخاطر المرتبطة بالفيضانات المفاجئة والتعرية، والعمل على تطوير حلول عمرانية مبتكرة تتلاءم مع شح المياه وتعزز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية.
ويجمع هذا المشروع عدداً من الشركاء الوطنيين والدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وجامعة غوستاف إيفل والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير والمعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان.
وخلال الجلسة، رحبت سماح دلدول بفكرة المشروع، معتبرة إياه مشروعاً رائداً ومبتكراً ينسجم مع التوجهات الحديثة في مجال التخطيط العمراني المستدام، لما يوفره من حلول عملية وناجعة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
كما أكدت أهمية استكمال دراسة مختلف الجوانب الفنية والقانونية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن حسن تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه وفق الأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
وقد خُصصت الجلسة لتقديم مشروع "جديد"، وهو مشروع نموذجي يهدف إلى إرساء حي حضري مستدام بمنطقة العقبة 2 وفق مقاربة تصميم تشاركية تراعي التحديات البيئية والمناخية وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
ويرتكز المشروع على حسن إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها باعتبارها مورداً أساسياً، إلى جانب الحد من المخاطر المرتبطة بالفيضانات المفاجئة والتعرية، والعمل على تطوير حلول عمرانية مبتكرة تتلاءم مع شح المياه وتعزز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية.
ويجمع هذا المشروع عدداً من الشركاء الوطنيين والدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وجامعة غوستاف إيفل والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير والمعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان.
وخلال الجلسة، رحبت سماح دلدول بفكرة المشروع، معتبرة إياه مشروعاً رائداً ومبتكراً ينسجم مع التوجهات الحديثة في مجال التخطيط العمراني المستدام، لما يوفره من حلول عملية وناجعة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
كما أكدت أهمية استكمال دراسة مختلف الجوانب الفنية والقانونية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن حسن تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه وفق الأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
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