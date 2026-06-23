JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:15 Tunis

بلدية تونس: عرض مشروع نموذجي لإرساء حي حضري مستدام بمنطقة العقبة 2

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3adfd50ea680.55582080_iopnmhlqejgkf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 20:34 قراءة: 1 د, 0 ث
      
في إطار متابعة المشاريع العمرانية والتنموية، أشرفت سماح دلدول المكلفة بتسيير بلدية تونس على جلسة عمل بحضور ممثلين عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.

وقد خُصصت الجلسة لتقديم مشروع "جديد"، وهو مشروع نموذجي يهدف إلى إرساء حي حضري مستدام بمنطقة العقبة 2 وفق مقاربة تصميم تشاركية تراعي التحديات البيئية والمناخية وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.


ويرتكز المشروع على حسن إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها باعتبارها مورداً أساسياً، إلى جانب الحد من المخاطر المرتبطة بالفيضانات المفاجئة والتعرية، والعمل على تطوير حلول عمرانية مبتكرة تتلاءم مع شح المياه وتعزز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية.


ويجمع هذا المشروع عدداً من الشركاء الوطنيين والدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وجامعة غوستاف إيفل والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير والمعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان.

وخلال الجلسة، رحبت سماح دلدول بفكرة المشروع، معتبرة إياه مشروعاً رائداً ومبتكراً ينسجم مع التوجهات الحديثة في مجال التخطيط العمراني المستدام، لما يوفره من حلول عملية وناجعة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

كما أكدت أهمية استكمال دراسة مختلف الجوانب الفنية والقانونية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن حسن تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه وفق الأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331689

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Ouz | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Gha | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Pan - Cro | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Col - Rdc | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 جوان 2026 | 8 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
3.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
37°-26
37°-26
34°-25
32°-25
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/06)     703,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/06)   29164 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>