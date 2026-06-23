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بلدية تونس تنفذ حملات ميدانية لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 20:49 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نفذت المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس، اليوم الثلاثاء، تدخلات ميدانية مشتركة بعدد من مناطق المدينة لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وذلك بمشاركة المصالح الأمنية،وذلك في إطار تحسين المشهد الحضري وضمان راحة المواطنين وحسن استغلال الفضاءات العامة.

وشملت هذه التدخلات، وفق ما نشرته البلدية اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"،التثبت من مدى التزام أصحاب المحلات بالتراخيص القانونية واحترام شروط حفظ الصحة إلى جانب متابعة تسوية وضعية الاشتراكات البلدية والتصدي للتجاوزات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للرصيف والملك العمومي.


كما تواصلت عمليات المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية باب بحر، حيث تم تحرير عدد من المخالفات الصحية في حق المخالفين.
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