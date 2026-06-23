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كأس العالم 2026 : كريستيانو رونالدو يقود البرتغال للفوز على أوزباكستان..ويدخل تاريخ المونديال

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 20:19 قراءة: 0 د, 59 ث
      
فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الأوزباكي بنتيجة 5 - صفر في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وحملت خماسية المنتخب البرتغالي، في اللقاء الذي أقيم بملعب هوستون بولاية تكساس، توقيع كريستيانو رونالدو في مناسبتين ( 6 دق) و(39 دق) ونونو مينديز (17 دق) وعبد الواحد نعمتوف ضد مرماه (40 دق) ورافائيل لياو (87 دق).
وكان المنتخب الأوزباكي قد أحرز هدفا في الدقيقة 29 ألغاه حكم المباراة بعدما كان مسبوقا بمخالفة.

وعلى ضوء النتيجية الحاصلة رفع المنتخب البرتغالي رصيده الى 4 نقاط متصدرا المجموعة بصفة مؤقتة فيما يتذيل المنتخب الأوزباكي الترتيب بـ صفر نقطة.
وتستكمل منافسات المجموعة باقامة مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية.
جدير بالذكر أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات أول لاعب في تاريخ المونديال يحرز أهدافا في 6 نسخ متتالية وذلك منذ نسخة ألمانيا 2006.

كما رفع رصيده الى 145 هدفا في مشاركته رقم 230 ⁠وكلاهما رقمان قياسيان في ‌مباريات الرجال الدولية .
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