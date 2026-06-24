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مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل للمشاركة في معرض الغذاء العالمي بموسكو 2026

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أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة ضمن الجناح التونسي في معرض الغذاء العالمي موسكو 2026 الذي يعد أكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات، والمقرر تنظيمه بمركز "كروكوس إكسبو" في العاصمة الروسية موسكو من 15 إلى 18 سبتمبر المقبل.
 
ودعا المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد تسجيلها عبر منصة "E-CEPEX". وتم تحديد يوم 6 جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات.

 
واعتبر المركز أن المشاركة في هذا الحدث تمثل فرصة للمؤسسات التونسية للنفاذ إلى شبكة دولية من المشترين عبر مختلف قنوات التوزيع ودعم صادراتها نحو السوق الروسية وأسواق أوروبا الشرقية والأسواق العالمية، فضلا عن الترويج للمنتجات التونسية ذات القيمة المضافة وإبراز الخبرات الوطنية.
 

وأضاف أن العارضين سيستفيدون من مرافقة مخصصة ومن حضور معزز داخل الجناح التونسي، وذلك من أجل دعم فرص التسويق وإقامة شراكات تجارية جديدة.
 
وبحسب المعطيات التي نشرها المركز، يستقطب المعرض أكثر من 1100 عارض من 40 دولة من بينهم 350 مؤسسة تشارك لأول مرة، كما يستقبل أكثر من 30 ألف زائر مهني يمثلون 78 دولة و83 منطقة روسية.
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