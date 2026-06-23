فتح مناظرتين خارجيتين لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب (الرائد الرسمي)

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 الصادر بتاريخ 23 جوان 2026.وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 أوت 2026 والأيام الموالية.كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته.وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 جوان 2026، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 جويلية 2026.وتندرج هذه الانتدابات في إطار دعم الموارد البشرية بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتعزيز خدمات الإحاطة والتأطير الموجهة للأطفال والشباب.