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جامعة صفاقس تنظم الدورة 28 للمعرض الجامعي يومي 15 و16 جويلية بمقر معرض صفاقس الدولي

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 21:09 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تنظم جامعة صفاقس الدورة 28 للمعرض الجامعي، يومي 15 و16 جويلية 2026، بمقر معرض صفاقس الدولي، لمساعدة الناجحين الجدد في الباكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض، ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية.

وأوضح نائب جامعة صفاقس أنيس الجربوعي، في تصريح لـ/وات/، أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض قرابة 30 ألف زائر من ولاية صفاقس والولايات المجاورة لها.

ويُؤثث هذا المعرض المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة صفاقس من بينها 20 مؤسسة جامعية عمومية متمركزة بولاية صفاقس ومؤسسة تابعة للتعليم العسكري و7 مؤسسات خاصة.
وسيقدم المشاركون في هذا المعرض، مجالات التكوين الخاصة بهم والاختصاصات المتوفرة وطرق الدراسة بحضور مديري المؤسسات ورؤساء الأقسام والأساتذة. كما سيقع تقديم مشاريع تخرج لطلبة متميزين، من الممكن أن يكونوا مصدر إلهام للناجحين الجُدد.


وأكد الجربوعي أن هذا الحدث يمثل فرصة ثمينة للناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا، للتعرف على الحياة الجامعية من خلال توفير محاضرات في التكوين الجامعي وتقديم الشراكات المتوفرة بين الجامعات ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الداعمة للتشغيلية وريادة الأعمال.

ويعتبر المعرض الجامعي بصفاقس، مناسبة محورية دأبت جامعة صفاقس على تنظيمها سنويا منذ سنة 1997، بهدف ترسيخ التفاعل بين الجامعة ومحيطها، وإبراز دورها في تنمية المعرفة وتحفيز الإبداع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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