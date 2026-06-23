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الإعلان عن برنامج الدورة 20 لمهرجان الجاز بطبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a26c23f9d0658.66865560_lmohenkfpjiqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 18:57 قراءة: 1 د, 22 ث
      
انعقدت اليوم الثلاثاء 23 جوان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 20 من مهرجان الجاز بطبرقة الذي سينتظم في الفترة الفاصلة بين 02 و09 جويلية 2026، وذلك بحضور المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودي والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة محمد مهدي الحلوي وأعضاء هيئة التنظيم وإطارات الوزارة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية ومراسلي القنوات والمواقع الأجنبية.

وقد تمّ خلال اللقاء تقديم مختلف السهرات التي تؤثث الدورة 20 من المهرجان، في القسمين: قسم عروض الشارع Street Jazz (تنطلق على الساعة السابعة والنصف مساء) وقسم سهرات مسرح البحر (22.00) والتي تنطلق يوم الجمعة 03 جويلية 2026 بعرض ألفريدو رودريغيز – كوبا، فيما تؤثث سهرة السبت 04 جويلية ليز ماكومب من الولايات المتحدة الأمريكية.


ويسهر الجمهور يوم الأحد 05 جويلية 2026 مع "أصول" لـ ياسين بولعراس وسفيان السعيدي (تونس / الجزائر).


ويكون اللقاء يوم الاثنين 06 جويلية 2026 لبنانيا مع طارق يمني، ويسهر رواد المسرح يوم الثلاثاء 07 جويلية مع دي دي بريدجواتر – نحن موجودون من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحيي سهرة الأربعاء 08 جويلية 2026 راؤول باز من كوبا، فيما تختتم الفعاليات يوم الخميس 09 جويلية 2026 مع فيرونيكا سويفت وأكوا نارو من الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتوزع برنامج سهرات الشارع (Street Jazz) كالتالي:

الخميس 02 جويلية 2026
جمال لعروسي – الجزائر

الجمعة 03 جويلية 2026
Mão Cabeça – البرتغال

السبت 04 جويلية 2026
Innēr Sense – صربيا

الأحد 05 جويلية 2026
محمد علي كمون – JAZZNA | جازنا – تونس

الاثنين 06 جويلية 2026
فوزي شكيلي – تقاسيم ريفايفا – تونس

الثلاثاء 07 جويلية 2026
عمر الواعر – Octun Quartet – تونس

الأربعاء 08 جويلية 2026
أحمد العجابي – Jazztet – تونس

الخميس 09 جويلية 2026
عزيز الزواوي – سيروكو – تونس
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