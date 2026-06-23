الإعلان عن برنامج الدورة 20 لمهرجان الجاز بطبرقة

انعقدت اليوم الثلاثاءبمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة الندوة الصحفية الخاصة بالدورةمنالذي سينتظم في الفترة الفاصلة بين، وذلك بحضور المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبةوالمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحةوأعضاء هيئة التنظيم وإطارات الوزارة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية ومراسلي القنوات والمواقع الأجنبية.وقد تمّ خلال اللقاء تقديم مختلف السهرات التي تؤثث الدورةمن المهرجان، في القسمين: قسم عروض الشارع(تنطلق على الساعة) وقسم سهرات مسرح البحر () والتي تنطلق يومبعرض، فيما تؤثث سهرةمنويسهر الجمهور يوممعلـ).ويكون اللقاء يوملبنانيا مع، ويسهر رواد المسرح يوممعمنويحيي سهرةمن، فيما تختتم الفعاليات يوممعمن