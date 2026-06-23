في إطار تواصل التدخلات لإنجاح الموسم الصيفي والسياحي في مجال النظافة والعناية بالبيئة، انتظمت، اليوم الثلاثاء، حملة جهوية استثنائية كبرى للنظافة بـ"فالاز" المنستير، وذلك تحت إشراف والي الجهة الجهة عيسى موسى وبحضور عدد من ممثلي الإدارات الجهويّة والمحليّة ذات العلاقة.وشهدت الحملة تدخلاً واسعاً من بلدية المنستير التي سخرت فريق عمل متكامل مدعوماً بآليات مختلفة، وبمعاضدة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بينما عزّز عدد من بلديات الجهة المجهود البشري واللوجستي خلال الحملة على غرار بلديات خنيس وبنان بوضر والوردانين وصيادة والساحلين معتمر وسيدي عامر مسجد عيسى لمطة والبقالطة وطبلبة وزرمدين وبوحجر وبنبلة.وأسفرت التدخلات الميدانية الشاملة عن مسح وإعادة تهيئة المسالك المؤدية للفالاز، ورفع كميات هامة من الأتربة والأوساخ والفضلات المتراكمة، إلى جانب قلع الأعشاب والنباتات الشوكية وتشذيب الأشجار، وتنظيف حواشي الطرقات وفضاءات الفالاز.