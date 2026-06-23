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نسبة امتلاء السدود تبلغ 60 بالمائة.. ووزارة الفلاحة تؤكد: الوضع المائي "مطمئن جدا"

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 17:07 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فائز مسلم، أن نسبة امتلاء السدود التونسية بلغت حاليا نحو 60 بالمائة من طاقتها الجملية، معتبرا أن هذه النسبة تعد "مطمئنة جدا" خلال هذه الفترة من شهر جوان 2026.

وأوضح مسلم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخزون الحالي من المياه سيمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية، خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات الماضية التي شهدت نقصا حادا في التساقطات وتراجعا في مخزون السدود، ما أدى في بعض الفترات إلى اعتماد إجراءات تقنين توزيع المياه والانقطاعات المتكررة، خصوصا في مناطق الشمال.


وأشار إلى أن الإشكال ما يزال قائما على مستوى بعض سدود الوسط، وفي مقدمتها سد نبهانة، نتيجة ضعف الإيرادات المائية المسجلة، خلافا لسدود الشمال والوطن القبلي التي استفادت من كميات هامة من الأمطار والإيرادات خلال سنة 2026.


ويأتي هذا التحسن في المخزون المائي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث لم تتجاوز نسبة امتلاء السدود يوم 30 ماي 2025 حدود 41 بالمائة من طاقتها الإجمالية.

ويعزز هذا التطور الإيجابي الآمال في تأمين التزود بالمياه خلال أشهر الصيف، في ظل تحسن الموسم المطري وارتفاع منسوب عدد من السدود الكبرى بالبلاد.
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