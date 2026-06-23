النادي الصفاقسي: قبول ترشح قائمة مهدي الفريخة للجلسة العامة الانتخابية

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اعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عن قبول قائمة مهدي الفريخة المترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي كانت قد اصدرت يوم 31 ماي المنقضي بلاغا حددت فيه موعد الجلسة العامة الانتخابية للجمعية للفترة النيابية 2026-2028 يوم الجمعة 3 جويلية 2026.