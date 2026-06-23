JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:13 Tunis

المدير العام للسدود: تمّ استيعاب المياه المتدفقة من سد ملاق وإعادة توجيهها دون تأثير على المخزون المائي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3a905dd70c50.42247648_kpeioglnjqhmf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 14:52 قراءة: 2 د, 23 ث
      
أكد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فائز مسلم، أن العطب الذي طرأ مؤخرا على إحدى بوابات التنفيس بسد ملاق لم يؤثر على مخزون المياه، مشيرا إلى أن التدخلات الفنية السريعة مكنت من استيعاب كامل الكميات المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل آمن دون تسجيل أضرار.

وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحادثة جدّت يوم 17 جوان الجاري إثر انتهاء عملية تصريف نحو 100 ألف متر مكعب من المياه لفائدة المنطقة السقوية بجندوبة، حيث خرجت البوابة المكلفة بالتصريف عن مسارها أثناء محاولة غلقها.


وبيّن أن الإشكال تمثل أساسا في فقدان التحكم في تدفق المياه عبر البوابة بمعدل يقارب 400 متر مكعب في الثانية، لافتا إلى أن البوابة المعنية، التي تزن حوالي 70 طنا، تعود إلى تاريخ إنشاء السد سنة 1954.


وأضاف أن فرق الإدارة العامة للسدود، مدعومة بمصالح الحماية المدنية والسلطات الجهوية بالكاف وجندوبة، تحركت بشكل فوري لتأمين سلامة المتساكنين والمواشي والمنشآت المجاورة، قبل التركيز على متابعة تدفق المياه نحو وادي مجردة ثم سد سيدي سالم.

وأكد فائز مسلم أن جميع الكميات المتدفقة تم استيعابها دون تسجيل أضرار تذكر، كما أثبتت المعاينات الأولية سلامة هيكل السد وعدم تعرضه لأي أضرار.

وأشار إلى أن مشروع حماية وادي مجردة من الفيضانات، الذي انطلق أواخر سنة 2025، ساهم بشكل كبير في التحكم في الوضع وتأمين مرور المياه نحو سد سيدي سالم، الذي بدأ بدوره في استقبال هذه الكميات منذ يوم 21 جوان الجاري.

سد ملاق بلغ عمره الافتراضي

ووصف المسؤول سد ملاق بـ"شيخ السدود التونسية"، مذكرا بأنه أنشئ سنة 1954 لحماية مدينة جندوبة من الفيضانات وتوفير المياه لولايتي الكاف وجندوبة.

وأوضح أن السد أصبح اليوم مملوءا بالطمي بنسبة تقارب 80 بالمائة، ما دفع الدولة منذ سنة 2016 إلى إطلاق مشروع سد ملاق العلوي الذي ينتظر استكمال أشغاله مع نهاية شهر سبتمبر 2026.

وكشف أن نحو 29 مليون متر مكعب من المياه تسربت إثر الحادثة، فيما تم الحفاظ على قرابة 8 ملايين متر مكعب، وهي كمية تكفي لتأمين حاجيات المنطقة السقوية بجندوبة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف أن تزويد المنطقة السقوية بالكاف لا يتأثر بهذه الوضعية باعتبار أن المياه تضخ إليها عبر منظومة مستقلة داخل السد.

صيانة دورية ومشاريع سدود جديدة

وفي ما يتعلق بسلامة السدود التونسية، أكد المدير العام للسدود أن جميع المنشآت المائية تخضع بصفة دورية إلى برامج صيانة وقائية ودورية وتدخلات فنية عند الحاجة، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل اللجنة العالمية للسدود.

وأشار إلى أن تونس تضم حاليا 37 سدا في طور الاستغلال، إلى جانب أربعة سدود جديدة قيد الإنجاز بكل من سوسة وبنزرت وباجة ومنوبة، من المنتظر استكمال أغلبها خلال سنة 2026.

كما أفاد بأن أشغال بناء سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء انطلقت خلال شهر جانفي الماضي، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بإنجاز سد المالح العلوي بولاية باجة وسد بولعابة بالقصرين إلى جانب مشروع تعلية سد سليانة.

وختم المسؤول بالتأكيد على أن التغيرات المناخية وتحوّل توزيع الأمطار لا تفرض حاليا مراجعة شاملة لخارطة السدود، مشيرا إلى أن اختيار مواقع السدود يبقى مرتبطا أساسا بالخصائص الجغرافية والتضاريس الملائمة لإنجاز مثل هذه المنشآت.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331672

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Ouz | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Gha | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Pan - Cro | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Col - Rdc | beIN Sports

كل الأخبار...

15:13 - إطلاق دليل جديد لفائدة المستفيدين من برنامج "THAMM Plus" لتسهيل الاندماج المهني بألمانيا
15:03 - إطلاق مشروع "شباب القصرين: صوت الأصالة وبناء المستقبل" لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد الأخضر
14:52 - المدير العام للسدود: تمّ استيعاب المياه المتدفقة من سد ملاق وإعادة توجيهها دون تأثير على المخزون المائي
14:41 - سد وادي ملاق: خبير يوصي بوجوب اعتماد المكابس الهيدروليكية في السدود ضمانا لسلامة التجهيزات وحفاظا على مخزون المياه
14:39 - برلمان : رفع الحصانة عن 10 نواب
14:17 - وزير التشغيل: توفير حوالى 1700 موطن شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات في غضون سنة 2026
14:13 - المعهد الفرنسي بتونس ينظم يوما مفتوحا للعموم حول مركز تعليم اللغة الفرنسية يوم 24 جوان 2026
13:56 - نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي
13:43 - وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح مناظرة مهنية لانتداب 15 سائق سيارة خفيفة
13:22 - إطلاق منصة وطنية لتجميع وإدارة بيانات "المياه الخضراء" دعما للتكيف مع التغيرات المناخية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 جوان 2026 | 8 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet35°
33° Babnet
الــرياح:
7.71 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
36°-26
36°-26
34°-25
32°-25
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/06)     703,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/06)   29164 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>