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نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 13:56 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة.

وأكدت الوزارة أن عملية الزرع أٌجريت مساء الإثنين 22 جوان 2026، وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة، وهو محل متابعة طبية دقيقة.


وقد كلّلت العملية بالنجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية وبفضل التجهيزات المتقدّمة والمتطوّرة بالمستشفى، وبمساندة فريق قسم أمراض الكلي للأطفال وقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى شارل نيكول، وبالتنسيق المحكم مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومختلف الهياكل المتدخلة في مسار التبرع والزرع، وفق ذات البلاغ.


واعتبرت الوزارة أن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال يمثل إنجازا طبيا مهما يفتح أملاً جديداً لأطفال تونس ويؤكد كفاءة المستشفيات العمومية، متوجهة بالشكر والتقدير إلى عائلة المتبرع، التي جسّدت أرقى معاني التضامن والإنسانية، ومنحت طفلاً فرصة جديدة للحياة.
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