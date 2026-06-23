دورة تكوينية لدمج التقنيات المسرحية في تطوير مهارات الوسطاء يومي 4 و5 جويلية 2026

تنظم الجمعية التونسية للوساطة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، دورة تكوينية لتعزيز قدرات الوسطاء من خلال توظيف التقنيات المسرحية في تطوير مهارات التواصل وإدارة الحوار، وذلك يومي 4 و5 جويلية 2026 بمقر المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف.ويهدف هذا المشروع التكويني إلى تمكين المشاركين من تطوير أدائهم المهني في مجال الوساطة وتدعيم مهاراتهم في التعامل مع النزاعات بما يساهم في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل المجتمع.ويرتكز هذا التكوين على إدماج أساليب فنية مستمدة من المسرح بما في ذلك التحكم في التواصل اللفظي وغير اللفظي وإدارة الانفعالات وتنمية مهارات التعاطف وتحسين الحضور والتفاعل إلى جانب دعم القدرة على خلق مناخ من الثقة خلال عمليات الوساطة.ويستهدف هذا البرنامج تكوين الوسطاء والمدربين في مجال الوساطة في ما يتعلق بدعم قدرات الإطار البشري وتطوير ممارسات الوساطة عبر مقاربات مبتكرة تجمع بين البعد الفني والمهني.وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة جديدة تسعى إلى تطوير أساليب الوساطة وتعزيز نجاعتها عبر الانفتاح على تخصصات مختلفة بما يرسخ ثقافة الحوار ويعزز الحلول السلمية للنزاعات.والجمعية التونسية للوساطة هي جمعية مدنية تونسية تعنى بنشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأفراد والمؤسسات.وتعمل الجمعية على تطوير مهارات الوسطاء وتكوينهم في مجال الوساطة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل وبرامج تكوينية متخصصة وتهدف إلى إكسابهم تقنيات التواصل الفعال وإدارة النزاعات وتعزيز القدرة على الإنصات والتفاوض.رصد