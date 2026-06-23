JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:01 Tunis

دورة تكوينية لدمج التقنيات المسرحية في تطوير مهارات الوسطاء يومي 4 و5 جويلية 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3a7ad572eaa3.30588800_jnpkfilgmehoq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 16:03 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تنظم الجمعية التونسية للوساطة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، دورة تكوينية لتعزيز قدرات الوسطاء من خلال توظيف التقنيات المسرحية في تطوير مهارات التواصل وإدارة الحوار، وذلك يومي 4 و5 جويلية 2026 بمقر المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف.

ويهدف هذا المشروع التكويني إلى تمكين المشاركين من تطوير أدائهم المهني في مجال الوساطة وتدعيم مهاراتهم في التعامل مع النزاعات بما يساهم في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل المجتمع.


ويرتكز هذا التكوين على إدماج أساليب فنية مستمدة من المسرح بما في ذلك التحكم في التواصل اللفظي وغير اللفظي وإدارة الانفعالات وتنمية مهارات التعاطف وتحسين الحضور والتفاعل إلى جانب دعم القدرة على خلق مناخ من الثقة خلال عمليات الوساطة.


ويستهدف هذا البرنامج تكوين الوسطاء والمدربين في مجال الوساطة في ما يتعلق بدعم قدرات الإطار البشري وتطوير ممارسات الوساطة عبر مقاربات مبتكرة تجمع بين البعد الفني والمهني.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة جديدة تسعى إلى تطوير أساليب الوساطة وتعزيز نجاعتها عبر الانفتاح على تخصصات مختلفة بما يرسخ ثقافة الحوار ويعزز الحلول السلمية للنزاعات.

والجمعية التونسية للوساطة هي جمعية مدنية تونسية تعنى بنشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأفراد والمؤسسات.

وتعمل الجمعية على تطوير مهارات الوسطاء وتكوينهم في مجال الوساطة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل وبرامج تكوينية متخصصة وتهدف إلى إكسابهم تقنيات التواصل الفعال وإدارة النزاعات وتعزيز القدرة على الإنصات والتفاوض.

رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331666

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Ouz | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Gha | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Pan - Cro | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Col - Rdc | beIN Sports

كل الأخبار...

17:01 - وفاة المسرحي التونسي أحمد الكشباطي بعد صراع مع المرض
16:20 - مدرسة علوم التمريض بجندوبة تنظم يوما تكوينيا مفتوحا حول التكفل التشخيصي والعلاجي لداء السل" يوم 25 جوان 2026
16:03 - دورة تكوينية لدمج التقنيات المسرحية في تطوير مهارات الوسطاء يومي 4 و5 جويلية 2026
15:45 - سيدي بوزيد: 34 فاصل 58 بالمائة نسبة الناجحين في امتحانات الدورة الرئيسية للباكالوريا
15:13 - إطلاق دليل جديد لفائدة المستفيدين من برنامج "THAMM Plus" لتسهيل الاندماج المهني بألمانيا
15:03 - إطلاق مشروع "شباب القصرين: صوت الأصالة وبناء المستقبل" لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد الأخضر
14:52 - المدير العام للسدود: تمّ استيعاب المياه المتدفقة من سد ملاق وإعادة توجيهها دون تأثير على المخزون المائي
14:41 - سد وادي ملاق: خبير يوصي بوجوب اعتماد المكابس الهيدروليكية في السدود ضمانا لسلامة التجهيزات وحفاظا على مخزون المياه
14:39 - برلمان : رفع الحصانة عن 10 نواب
14:17 - وزير التشغيل: توفير حوالى 1700 موطن شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات في غضون سنة 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 جوان 2026 | 8 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet35°
33° Babnet
الــرياح:
6.39 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
36°-26
36°-26
34°-25
32°-25
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/06)     703,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/06)   29164 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>