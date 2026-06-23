المعهد الفرنسي بتونس ينظم يوما مفتوحا للعموم حول مركز تعليم اللغة الفرنسية يوم 24 جوان 2026

ينظم المعهد الفرنسي بتونس العاصمة، يوما مفتوحا للعموم حول مركز تعليم اللغة الفرنسية، يوم غد الاربعاء 24 جوان الجاري، انطلاقا من الساعة 12.00 الى الساعة 13.00ويعد هذا اليوم فرصة هامة للمواطنين للتعريف بالورشات الصيفية الموجهة للتلاميذويهدف هذا اليوم الى اكتشاف بيئة تعليمية حيوية يطور فيها الاطفال ابداعهاتهم وثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم في اللغة الفرنسيةويتضمن البرنامج جولة داخل قاعات الدروس وورشات العمل والاطلاع على مشاريع وانجازات المتعلمين الى جانب تنظيم لقاء مع الفرق التربويةيشار، الى أن مركز تعليم اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي هومؤسسة رسمية رائدة في تونس لتعليم اللغة الفرنسية. ويوفر المركز بيئة تعليمية حيوية تعزز الإبداع والثقة بالنفس لدى الأطفال والشباب من خلال تنظيمدورات للكبار والصغارويقدم المعهد برامج تعليمية مخصصة للأطفال والمراهقين والبالغين. ويعتمد على أساليب تفاعلية يقدمها مدرسون معتمدون لضمان أفضل استفادة وتعلم اللغة الفرنسية عبر أنشطة ممتعة ومحفزة في الصيف إلى جانبدورات مخصصة للتحضير للدراسة أوالعمل