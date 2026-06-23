المعهد الفرنسي بتونس ينظم يوما مفتوحا للعموم حول مركز تعليم اللغة الفرنسية يوم 24 جوان 2026
ينظم المعهد الفرنسي بتونس العاصمة، يوما مفتوحا للعموم حول مركز تعليم اللغة الفرنسية، يوم غد الاربعاء 24 جوان الجاري، انطلاقا من الساعة 12.00 الى الساعة 13.00
ويعد هذا اليوم فرصة هامة للمواطنين للتعريف بالورشات الصيفية الموجهة للتلاميذ
ويهدف هذا اليوم الى اكتشاف بيئة تعليمية حيوية يطور فيها الاطفال ابداعهاتهم وثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم في اللغة الفرنسية
ويتضمن البرنامج جولة داخل قاعات الدروس وورشات العمل والاطلاع على مشاريع وانجازات المتعلمين الى جانب تنظيم لقاء مع الفرق التربوية
يشار، الى أن مركز تعليم اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي هومؤسسة رسمية رائدة في تونس لتعليم اللغة الفرنسية. ويوفر المركز بيئة تعليمية حيوية تعزز الإبداع والثقة بالنفس لدى الأطفال والشباب من خلال تنظيم
دورات للكبار والصغار
ويقدم المعهد برامج تعليمية مخصصة للأطفال والمراهقين والبالغين. ويعتمد على أساليب تفاعلية يقدمها مدرسون معتمدون لضمان أفضل استفادة وتعلم اللغة الفرنسية عبر أنشطة ممتعة ومحفزة في الصيف إلى جانب
دورات مخصصة للتحضير للدراسة أوالعمل
ويعد هذا اليوم فرصة هامة للمواطنين للتعريف بالورشات الصيفية الموجهة للتلاميذ
ويهدف هذا اليوم الى اكتشاف بيئة تعليمية حيوية يطور فيها الاطفال ابداعهاتهم وثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم في اللغة الفرنسية
ويتضمن البرنامج جولة داخل قاعات الدروس وورشات العمل والاطلاع على مشاريع وانجازات المتعلمين الى جانب تنظيم لقاء مع الفرق التربوية
يشار، الى أن مركز تعليم اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي هومؤسسة رسمية رائدة في تونس لتعليم اللغة الفرنسية. ويوفر المركز بيئة تعليمية حيوية تعزز الإبداع والثقة بالنفس لدى الأطفال والشباب من خلال تنظيم
دورات للكبار والصغار
ويقدم المعهد برامج تعليمية مخصصة للأطفال والمراهقين والبالغين. ويعتمد على أساليب تفاعلية يقدمها مدرسون معتمدون لضمان أفضل استفادة وتعلم اللغة الفرنسية عبر أنشطة ممتعة ومحفزة في الصيف إلى جانب
دورات مخصصة للتحضير للدراسة أوالعمل
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