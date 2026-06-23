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سيدي بوزيد: 34 فاصل 58 بالمائة نسبة الناجحين في امتحانات الدورة الرئيسية للباكالوريا

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 15:45 قراءة: 1 د, 4 ث
      
بلغ عدد الناجحين في امتحانات الدورة الرئيسية للباكالوريا بولاية سيدي بوزيد، 1640 تلميذا وتلميذة، من جملة 4742 تلميذا وتلميذة اجتازوا الامتحانات، وهو ما يمثل 34 فاصل 58 بالمائة، لتحتل بذلك ولاية سيدي بوزيد المرتبة 17 وطنيا، حسب ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للتربية بالجهة.
وقد تحصل التلميذ البراء دالي في شعبة العلوم التقنية من المعهد النموذجي بسيدي بوزيد على 19 فاصل 03 وهو اعلي معدل بالجهة، تليه التلميذة نيروز عليبي في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد بمعدل 18 فاصل 73، ثم التلميذة اسراء حمرشة من شعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد بمعدل 18 فاصل 41، والتلميذ جاسر عاشوري من شعبة علوم الاعلامية بمعهد جلمة بمعدل 18 فاصل 34، والتلميذ مهاب سليماني من شعبة الرياضة معهد ابن خلدون بمعدل 17 فاصل 50، والتلميذة اميمة عبدلي من شعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد الرقاب بمعدل 17 فاصل 04، والتلميذ أسامة جلالي بشعبة الآداب معهد الهيشرية بمعدل 15 فاصل 43
وقد احتلت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد المرتبة الأولى وطنيا في عدد الناجحين في شعبة الرياضة ب 79 تلميذا وتلميذة والمرتبة 19 في شعبة العلوم التجريبية ب 372 تلميذا وتلميذة والمرتبة والمرتبة 20 في شعبة العلوم التقنية ب271 تلميذا وتلميذة ، والمرتبة 18 في شعبة علوم الإعلامية ب102 تلاميذ، والمرتبة 5 في شعبة الرياضيات ب119 تلميذا وتلميذة، والمرتبة 6 في شعبة الآداب ب360 تلميذا وتلميذة.
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