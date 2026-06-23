عمان: "سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات" محور لقاء وزير الشؤون الخارجية بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

مثّلت "سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية ، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الإثنين ، بالعاصمة الأردنية عمّان، بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر باعور.كما تم خلال اللقاء ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخاريجية ، اليوم ، بحث سبل مزيد الإحاطة بأوضاع جاليتي البلدين والعمل على تحسين الخدمات المقدّمة لفائدة المواطنين التونسيين والليبيين المقيمين في البلدين.وجدّد الوزير بهذه المناسبة التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لاستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها، وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي-ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي الشقيق ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.تجدر الإشارة الى أن النفطي شارك في الدورة 165 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقدة أمس بعمّان .