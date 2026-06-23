بطولة ويمبلدون للتنس: التونسيان عزيز دوقاز ومعز الشرقي يتأهلان الى الدور الثاني من الجدول التمهيدي

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تأهل التونسيان عزيز دوقاز ومعز الشرقي أمس الاثنين الى الدور الثاني من الجدول التمهيدي لبطولة ويمبلدون للتنس، إحدى البطولات الاربع الكبرى.

وتأهل دوغاز المصنف 755 عالميا على حساب الفرنسي كليمون شيداك المصنف 205 بنتيجة 2-0 (6-4 و6-4)، في حين تفوق الشرقي المصنف 155 على الليتواني ايداس بوتقيلاس المصنف 226 بنتيجة 2-1 (3-6 و7-5 و6-3).

وخلال الدور الموالي المبرمج غدا الاربعاء، يلتقي دوغاز الياباني راي ساكاموتو المصنف 148، في حين يتبارى الشرقي مع الامريكي سميث كيغان المصنف 246.