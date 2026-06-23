إطلاق منصة وطنية لتجميع وإدارة بيانات "المياه الخضراء" دعما للتكيف مع التغيرات المناخية

تم إطلاق منصة وطنية جديدة مخصصة لتحسين جمع وتنظيم وتبادل البيانات المتعلقة بـ"المياه الخضراء"، وهي مياه الأمطار المخزنة في التربة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ((GIZ يومي 9 و10 جوان الجاري.وتهدف هذه المنصة الى دعم استراتيجيات التكيّف مع التغيرات المناخية وتعزيز إدماج هذا المورد الذي يمثل نحو 85 بالمائة من المياه المتاحة ضمن السياسات المناخية والقطاعية.وستمكن هذه الخطوة من جمع المعطيات الخاصة بالمياه الخضراء وإدارتها وتثمينها ومتابعة المؤشرات المرتبطة بها، بما يساهم في تحسين تداول المعلومات بين المؤسسات وتعزيز توفر بيانات موثوقة ومنسجمة وسهلة النفاذ فضلا عن دعم متابعة السياسات المناخية والفلاحية ومساندة عمليات التحليل واتخاذ القرار وإعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالمناخ.كما تمثل هذه المبادرة خطوة أولى نحو إرساء منظومة منظمة لرصد المياه الخضراء بما ينسجم مع أهداف المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0) والسياسات الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية.وجرى تقديم المنصة بالشراكة مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية (DGACTA) ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA) ومكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، حيث تم استعراض خصائص الأداة الجديدة ومناقشة سبل استغلالها وتطويرها مستقبلا.وأتاحت الورشة للمشاركين فرصة تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المنصة بهدف مزيد تطويرها وضمان إدماجها المستدام ضمن المنظومات الوطنية القائمة.ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مشروع "تعزيز الصمود المناخي عبر حوكمة الموارد الطبيعية" الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي بتونس والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).رصد