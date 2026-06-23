وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح مناظرة مهنية لانتداب 15 سائق سيارة خفيفة

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية فتح امتحان مهني لانتداب عملة من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من يوم 25 أوت 2026 والأيام الموالية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، مشيرة إلى أن الاختصاص المطلوب هو سائق سيارة خفيفة، على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي واختبار شفاهي.واشترطت الوزارة في المترشحين أن يكونوا قد أتموا بنجاح السنة الثالثة ثانوي (نظام قديم) أوالسنة التاسعة من التعليم الأساسي (نظام جديد) أوأن يكونوا متحصلين على شهادة تكوينية مناظرة لهذا المستوى إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من صنف "ب" سارية المفعول لا تقل أقدميتها عن سنتين بتاريخ ختم قائمة الترشحات.كما يشترط، أن يكون المترشح قادرا على إنجاز المهام الموكولة إليه، وأن يتراوح عمره بين 18 و40 سنة على الأكثر مع تطبيق الأحكام القانونية الاستثنائية المتعلقة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية بالنسبة إلى بعض الفئات.وبيّن البلاغ، أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض على العنوان: concours.social.gov.tn، حيث تنطلق عملية قبول الترشحات عن بعد يوم 6 جويلية 2026 وتتواصل إلى غاية 24 جويلية 2026.وتمر المناظرة بمرحلتين، تتمثل الأولى في دراسة ملفات الترشح وترتيب المترشحين اعتمادا أساسا على أقدمية الحصول على رخصة السياقة صنف "ب"، فيما تشمل المرحلة الثانية اختبارا تطبيقيا مدته 30 دقيقة واختبارا شفهيا مدته 15 دقيقة للمترشحين المقبولين.ودعت الوزارة، المترشحين إلى الاطلاع على مختلف شروط المشاركة والوثائق المطلوبة وآجال الترشح عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة، مؤكدة أن الملفات غير المستوفاة للشروط أو الواردة خارج الآجال القانونية سيتم رفضها.وتندرج هذه المناظرة في إطار تعزيز الموارد البشرية بوزارة الشؤون الاجتماعية وتأمين حاجياتها في مجال النقل والخدمات اللوجستية