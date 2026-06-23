جلسة عمل استعدادا للدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للرّاب بسبيطلة

مثلت الاستعدادات لتنظيم الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للرّاب بسبيطلة التي ستقام من 8 إلى 14 أوت 2026 محور جلسة عمل أشرفت عليها أمس الاثنين وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي بمقر الوزارة.وتم خلال هذه الجلسة التي حضرها المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالڨصرين حاتم الدلالي وعدد من أعضاء لجنة تنظيم المهرجان وإطارات الوزارة، استعراض مختلف الاستعدادات اللوجستية والفنية والمالية والاستراتيجية الاتصالية المعتمدة للتعريف بهذه التظاهرة الثقافية الجديدة التي سيحتضنها الموقع الأثري بسبيطلة والذي من المنتظر أن يحظى بإقبال جماهيري محلي وإقليمي ممّا يحتّم مضاعفة الجهود لتنفيذه في أحسن الظّروف.وأكّدت الوزيرة في هذا السياق على أهمية التنصيص على الهوية الخاصة بالتظاهرات الفنية، ومزيد دعم الخصوصيّة التي تميّز مهرجانا عن الآخر لتحقيق عنصر التنوّع والتميز لكل المواعيد الثقافية التونسية وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية لإنجاح هذه الدورة التأسيسية التي من شأنها أن تحلق حراكا ثقافيا وسياحيا بسبيطلة، مشدّدة على ضرورة تشجيع المبدعين الشبان المختصين في فنون “الهيب هوب” بالجهة، وإشراكهم ضمن سهرات نجوم الغناء المشاركين ضمن عروض هذه الدورة.