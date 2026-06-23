البطولة العربية لألعاب القوى للشبان بمصر: ميدالية ذهبية وأخرى فضية لتونس في سباق 10000م مشيا للرجال في فئة تحت 23 عاما
توج العداء التونسي محمد عمار بالميدالية الذهبية لسباق 10000م مشيا للرجال (فئة 23 سنة) ضمن فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية 24 جوان الجاري.
وأنهى عمار السباق في توقيت قدره 40 دقيقة و46 ثانية و44 جزء متقدما على التونسي الآخر ريان الشارني الذي أحرز الميدالية الفضية بتوقيت قدره 40 دقيقة و54 ثانية و74 جزء، في حين تحصل المصري زياد شريف على الميدالية البرونزية بزمن قدره 42 دقيقة و47 ثانية و90 جزء.
وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى حدود الحصة الصباحية من اليوم الثالث وقبل الختامي للمنافسات (الثلاثاء) إلى 21 ميدالية (7 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزيات).
يذكر أن الميداليات الذهبية الست الأخرى توزعت بالتناصف بين ثلاثي في فئة دون 23 سنة وآخر في فئة دون 16 سنة. ويتعلق الأمر في الفئة العمرية الأولى بكل من إيمان الساعي في سباق 10 آلاف متر مشيا وعبير زعفوري في مسابقة القفز الطويل وياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز التي تمكنت من تحقيق الرقم الأدنى التأهيلي إلى بطولة العالم للوسطيات دون 20 سنة التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية في أوت القادم.
أما في فئة دون 16 سنة، فقد كانت ميداليات المعدن النفيس من نصيب كل من آمنة شوشان في سباق 1000م ويوسف حسن في سباق 100م حواجز ولينا المكني في سباق 80م حواجز.
أما الميداليات الفضية السابقة، فقد تداول على إحرازها عداء منتخب دون 23 سنة محمد خليل الفتوحي في مسابقة الوثب الطويل والذي تمكن بالمناسبة من تحقيق التأهل إلى بطولة العالم للأواسط بالإضافة إلى 8 ميداليات من نصيب عناصر منتخب دون 16 سنة: أريج الحمراني في سباق 80م حواجز ويحيى بوقرة في سباق 1000م ومحمد ياسين العنيزي في سباق 1500م موانع ومريم الشابي في الاختصاص ذاته للفتيات ومايا زينب مسلم في مسابقة الوثب الطويل وملاك بن زايد في مسابقة دفع الجلة ومريم الورغي في سباق 3000م مشيا ولينا المكني في مسابقة الخماسي.
أما الميداليات البرونزية فقد جاءت بواسطة سيف الزويدي في سباق 3000م موانع وندى الطرابلسي في سباق 1500م في فئة تحت 23 عاما وآدم السليمي في سباق 3000م مشيا ومايا زينب مسلم في منافسات القفز العالي في صنف تحت 16 سنة.
كما تمكن العداء التونسي محمد علي الزينوبي من التأهل إلى مونديال الأواسط عقب تحقيقه الرقم الأدنى المطلوب في سباق 3000 متر موانع (23 سنة).
يذكر أن المنتخب التونسي يشارك في منافسات هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضيا ورياضية موزعين بين 12 في صنف الفتيان و15 في صنف الفتيات.
وأنهى عمار السباق في توقيت قدره 40 دقيقة و46 ثانية و44 جزء متقدما على التونسي الآخر ريان الشارني الذي أحرز الميدالية الفضية بتوقيت قدره 40 دقيقة و54 ثانية و74 جزء، في حين تحصل المصري زياد شريف على الميدالية البرونزية بزمن قدره 42 دقيقة و47 ثانية و90 جزء.
وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى حدود الحصة الصباحية من اليوم الثالث وقبل الختامي للمنافسات (الثلاثاء) إلى 21 ميدالية (7 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزيات).
يذكر أن الميداليات الذهبية الست الأخرى توزعت بالتناصف بين ثلاثي في فئة دون 23 سنة وآخر في فئة دون 16 سنة. ويتعلق الأمر في الفئة العمرية الأولى بكل من إيمان الساعي في سباق 10 آلاف متر مشيا وعبير زعفوري في مسابقة القفز الطويل وياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز التي تمكنت من تحقيق الرقم الأدنى التأهيلي إلى بطولة العالم للوسطيات دون 20 سنة التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية في أوت القادم.
أما في فئة دون 16 سنة، فقد كانت ميداليات المعدن النفيس من نصيب كل من آمنة شوشان في سباق 1000م ويوسف حسن في سباق 100م حواجز ولينا المكني في سباق 80م حواجز.
أما الميداليات الفضية السابقة، فقد تداول على إحرازها عداء منتخب دون 23 سنة محمد خليل الفتوحي في مسابقة الوثب الطويل والذي تمكن بالمناسبة من تحقيق التأهل إلى بطولة العالم للأواسط بالإضافة إلى 8 ميداليات من نصيب عناصر منتخب دون 16 سنة: أريج الحمراني في سباق 80م حواجز ويحيى بوقرة في سباق 1000م ومحمد ياسين العنيزي في سباق 1500م موانع ومريم الشابي في الاختصاص ذاته للفتيات ومايا زينب مسلم في مسابقة الوثب الطويل وملاك بن زايد في مسابقة دفع الجلة ومريم الورغي في سباق 3000م مشيا ولينا المكني في مسابقة الخماسي.
أما الميداليات البرونزية فقد جاءت بواسطة سيف الزويدي في سباق 3000م موانع وندى الطرابلسي في سباق 1500م في فئة تحت 23 عاما وآدم السليمي في سباق 3000م مشيا ومايا زينب مسلم في منافسات القفز العالي في صنف تحت 16 سنة.
كما تمكن العداء التونسي محمد علي الزينوبي من التأهل إلى مونديال الأواسط عقب تحقيقه الرقم الأدنى المطلوب في سباق 3000 متر موانع (23 سنة).
يذكر أن المنتخب التونسي يشارك في منافسات هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضيا ورياضية موزعين بين 12 في صنف الفتيان و15 في صنف الفتيات.
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