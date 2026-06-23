البطولة العربية لألعاب القوى للشبان بمصر: ميدالية ذهبية وأخرى فضية لتونس في سباق 10000م مشيا للرجال في فئة تحت 23 عاما

توج العداء التونسيبالميداليةلسباق(فئة) ضمن فعالياتالتي تحتضنها مدينةإلى غايةوأنهىالسباق في توقيت قدرهمتقدما على التونسي الآخرالذي أحرز الميداليةبتوقيت قدره، في حين تحصل المصريعلى الميداليةبزمن قدرهوبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى حدود الحصة الصباحية منوقبل الختامي للمنافسات () إلى).يذكر أن الميدالياتتوزعت بالتناصف بين ثلاثي في فئةوآخر في فئة. ويتعلق الأمر في الفئة العمرية الأولى بكل منفي سباقفي مسابقةفي سباقالتي تمكنت من تحقيقإلىالتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية فيأما في فئة، فقد كانت ميداليات المعدن النفيس من نصيب كل منفي سباقفي سباقفي سباقأما الميدالياتالسابقة، فقد تداول على إحرازها عداء منتخبفي مسابقةوالذي تمكن بالمناسبة من تحقيقبالإضافة إلىمن نصيب عناصر منتخبفي سباقفي سباقفي سباقفي الاختصاص ذاته للفتيات وفي مسابقةفي مسابقةفي سباقفي مسابقةأما الميدالياتفقد جاءت بواسطةفي سباقفي سباقفي فئةفي سباقفي منافساتفي صنفكما تمكن العداء التونسيمنعقب تحقيقهفي سباقيذكر أن المنتخب التونسي يشارك في منافسات هذه البطولة بوفد يضمموزعين بينفي صنف الفتيان وفي صنف الفتيات.