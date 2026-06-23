الجزائر تقلب الطاولة على الأردن وتفوز 2-1 في مونديال 2026

حقق المنتخب الجزائري فوزا مثيرا على نظيره الأردني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ليفاي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات كأس العالم 2026.وافتتح المنتخب الأردني التسجيل عند الدقيقة 36 عبر نزار الرشدان، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة مميزة من موسى التعمري، لينهي "النشامى" الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد رغم الضغط الجزائري الكبير.وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الجزائري هجماته حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 69 عن طريق نذير بن بوعلي برأسية من ركلة ركنية، قبل أن يعود ويخطف هدف الفوز في الدقيقة 82 عبر أمين غويري بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء.وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطا أردنيا قويا، أبرزها تصدي حارس الجزائر لوكا زيدان لفرصة محققة في الدقيقة 89، قبل أن يعلن الحكم 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع، دون أن تتغير النتيجة.وبهذه النتيجة، يحقق المنتخب الجزائري فوزا مهما يعزز من حظوظه في المجموعة.