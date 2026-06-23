كاس العالم 2026 - ثنائية مبابي تؤهل فرنسا للدور السادس عشر بالفوز على العراق

س​جل كيليان مبابي هدفين ‌لتضمن ‌فرنسا ‌التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم ⁠لكرة القدم، بفوزها 3-صفر على العراق ​في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ⁠بعد أن أدى تأجيل مباراة المجموعة ⁠التاسعة بسبب عاصفة رعدية إلى إطالة أمدها إلى ما يقارب أربع ساعات.وسجل مبابي، الذي أصبح في رصيده ​الآن 16 هدفا، متاخرا بهدفين عن ليونيل ميسي في ‌قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، ⁠هدفا واحدا في ‌كل شوط، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثالث، لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية في البطولة وترفع رصيدها إلى ‌ست نقاط.وبدأ الشوط الثاني ⁠بعد تأخير قارب الساعتين بسبب العواصف الرعدية والبرق ‌في منطقة فيلادلفيا.وتختتم فرنسا مشوارها في دور المجموعات ‌بمواجهة ⁠النرويج في بوسطن يوم الجمعة.