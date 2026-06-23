كاس العالم 2026 - ثنائية مبابي تؤهل فرنسا للدور السادس عشر بالفوز على العراق
سجل كيليان مبابي هدفين لتضمن فرنسا التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم لكرة القدم، بفوزها 3-صفر على العراق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بعد أن أدى تأجيل مباراة المجموعة التاسعة بسبب عاصفة رعدية إلى إطالة أمدها إلى ما يقارب أربع ساعات.
وسجل مبابي، الذي أصبح في رصيده الآن 16 هدفا، متاخرا بهدفين عن ليونيل ميسي في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، هدفا واحدا في كل شوط، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثالث، لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية في البطولة وترفع رصيدها إلى ست نقاط.
وبدأ الشوط الثاني بعد تأخير قارب الساعتين بسبب العواصف الرعدية والبرق في منطقة فيلادلفيا.
وتختتم فرنسا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة النرويج في بوسطن يوم الجمعة.
وسجل مبابي، الذي أصبح في رصيده الآن 16 هدفا، متاخرا بهدفين عن ليونيل ميسي في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، هدفا واحدا في كل شوط، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثالث، لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية في البطولة وترفع رصيدها إلى ست نقاط.
وبدأ الشوط الثاني بعد تأخير قارب الساعتين بسبب العواصف الرعدية والبرق في منطقة فيلادلفيا.
وتختتم فرنسا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة النرويج في بوسطن يوم الجمعة.
ملخص مباراة فرنسا والعراق | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/NvfWWjjIKq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 23, 2026
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331646