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كاس العالم 2026 - ثنائية مبابي تؤهل فرنسا للدور السادس عشر بالفوز على العراق

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 02:09 قراءة: 0 د, 47 ث
      
س​جل كيليان مبابي هدفين ‌لتضمن ‌فرنسا ‌التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم ⁠لكرة القدم، بفوزها 3-صفر على العراق ​في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ⁠بعد أن أدى تأجيل مباراة المجموعة ⁠التاسعة بسبب عاصفة رعدية إلى إطالة أمدها إلى ما يقارب أربع ساعات.

وسجل مبابي، الذي أصبح في رصيده ​الآن 16 هدفا، متاخرا بهدفين عن ليونيل ميسي في ‌قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، ⁠هدفا واحدا في ‌كل شوط، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثالث، لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية في البطولة وترفع رصيدها إلى ‌ست نقاط.

وبدأ  الشوط الثاني ⁠بعد تأخير قارب الساعتين بسبب العواصف الرعدية والبرق ‌في منطقة فيلادلفيا.
وتختتم فرنسا مشوارها في دور المجموعات ‌بمواجهة ⁠النرويج في بوسطن يوم الجمعة. 
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