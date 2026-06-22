JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:23 Tunis

وزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز الجاهزية الميدانية بعد تسجيل 396 حريقاً منذ بداية شهر ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/incendiefeuincendien.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 22:28 قراءة: 1 د, 31 ث
      
دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، اليوم الاثنين، إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمراروتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق، خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة.

وكشفت المعطيات المقدمة خلال الجلسة العمل التي خصّصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية، أنّ عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 2026 إلى غاية 22 جوان الجاري بلغ 396 حريقاً، واكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين ، وفق ما نشر مساء اليوم على صفحة الوزارة على منصة "فايسبوك" .


وبينت الإحصائيات أنّ المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتاراً من الزراعات الكبرى، وخاصة القمح والشعير و43 هكتاراً من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتاراً من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات.


وتناولت الجلسة ،التي شهدت حضوررئيس الديوان وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة إلى جانب مشاركة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بالولايات المعنية عن بعد ،تقييم الوضع الحالي للحرائق وأسباب ارتفاع عددها خلال الفترة الأخيرة واستعراض التدخلات المنجزة والوسائل البشرية واللوجستية المسخّرة لضمان سرعة ونجاعة التدخل.

وأفاد المدير العام للغابات، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، بأن المنصة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الحرائق ساهمت في رصد مختلف الحوادث والتفاعل معها في الإبان، فضلاً عن اعتماد آليات تنسيق فورية عبر مجموعات العمل المشتركة وخليّة المتابعة الوطنية بوزارة الداخلية.

كما تم التأكيد على أهمية الدوريات المشتركة مع وحدات الحرس الوطني والاستعانة بالطائرات دون طيار في أعمال المراقبة والاستباق.

وأبرز المشاركون أن الوضع يخضع لمتابعة متواصلة بفضل الإجراءات الوقائية المنجزة خلال الأشهر الماضية، والتي شملت حرث الحواشي وإنجاز القواطع النارية وتنظيف ومسح المسالك الفلاحية ومحيط الطرقات، بما ساهم في الحد من انتشار الحرائق وتقليص حجم الخسائر.

وثمن الوزير مجهودات مختلف الأطراف المتدخلة مركزياً وجهوياً، داعياً إلى مزيد إحكام التنسيق ومواصلة العمل الوقائي والاستباقي لحماية الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331642

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

23:23 - المجلس البنكي: الدعوة الى الاضراب غير مبررة و سيتم خصم أيّام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات
23:14 - نواب بمجلس الجهات والأقاليم يسائلون وزير الصحة حول التراجع المفاجئ عن توفير "الخبز الصحي المدعم الغني بالألياف " للتونسيين
23:11 - لجنة الصناعة بالبرلمان تقرر الاستماع إلى الجهات التنفيذية المعنية بقطاع المراقبة الفنية
23:05 - وزارة الأسرة تنظم من21 إلى 25 جوان بالحمامات مصيفا ترفيهياّ لفائدة كبار السنّ والأطفال من مكفولي الدولة
22:36 - قضية شبكات المافيا الدولية: تجميد أموال وأرصدة وعقارات جميع المتهمين بقرار قضائي
22:28 - وزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز الجاهزية الميدانية بعد تسجيل 396 حريقاً منذ بداية شهر ماي 2026
22:26 - لجنة التخطيط الاستراتيجي تصادق على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
22:06 - رئيس البرلمان يلتقي أعضاء المجلسين المحليين بتونس المدينة وباب سويقة
21:42 - وزارة الصحة: اختيار التربصات للاطباء المقيمين سيتم عبر منصة رقمية
21:28 - سليانة: ظاهرة "التفرقع" بحبوب القمح الصلب جراء الأمطار الأخيرة بمنطقة الخروبة بقعفور تثير مخاوف الفلاحين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet36°
27° Babnet
الــرياح:
1 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
35°-24
37°-25
36°-25
35°-25
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/06)     1360,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>