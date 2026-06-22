وزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز الجاهزية الميدانية بعد تسجيل 396 حريقاً منذ بداية شهر ماي 2026

دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، اليوم الاثنين، إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمراروتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق، خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة.وكشفت المعطيات المقدمة خلال الجلسة العمل التي خصّصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية، أنّ عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 2026 إلى غاية 22 جوان الجاري بلغ 396 حريقاً، واكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين ، وفق ما نشر مساء اليوم على صفحة الوزارة على منصة "فايسبوك" .وبينت الإحصائيات أنّ المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتاراً من الزراعات الكبرى، وخاصة القمح والشعير و43 هكتاراً من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتاراً من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات.وتناولت الجلسة ،التي شهدت حضوررئيس الديوان وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة إلى جانب مشاركة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بالولايات المعنية عن بعد ،تقييم الوضع الحالي للحرائق وأسباب ارتفاع عددها خلال الفترة الأخيرة واستعراض التدخلات المنجزة والوسائل البشرية واللوجستية المسخّرة لضمان سرعة ونجاعة التدخل.وأفاد المدير العام للغابات، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، بأن المنصة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الحرائق ساهمت في رصد مختلف الحوادث والتفاعل معها في الإبان، فضلاً عن اعتماد آليات تنسيق فورية عبر مجموعات العمل المشتركة وخليّة المتابعة الوطنية بوزارة الداخلية.كما تم التأكيد على أهمية الدوريات المشتركة مع وحدات الحرس الوطني والاستعانة بالطائرات دون طيار في أعمال المراقبة والاستباق.وأبرز المشاركون أن الوضع يخضع لمتابعة متواصلة بفضل الإجراءات الوقائية المنجزة خلال الأشهر الماضية، والتي شملت حرث الحواشي وإنجاز القواطع النارية وتنظيف ومسح المسالك الفلاحية ومحيط الطرقات، بما ساهم في الحد من انتشار الحرائق وتقليص حجم الخسائر.وثمن الوزير مجهودات مختلف الأطراف المتدخلة مركزياً وجهوياً، داعياً إلى مزيد إحكام التنسيق ومواصلة العمل الوقائي والاستباقي لحماية الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.