JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:06 Tunis

وزارة الصحة: اختيار التربصات للاطباء المقيمين سيتم عبر منصة رقمية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fd6361fc56667.84577598_joiglnkfhqepm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 21:42 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أصدرت وزارة الصحة اليوم الاثنين بلاغا موجها للأطباء المقيمين، المسجّلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيه أنّ جلسات اختيار التربصات ستتمّ حصريًا عبر المنصّة الرقمية المخصّصة للغرض وهي https://specialite.msante.tn وذلك وفق الرزنامة المحدّدة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني.

ودعت الوزارة كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بسبع تعليمات في مقدمتها احترام يوم الجلسة كما هو مبيّن في الرزنامة وكذلك احترام ترتيب المرور كما ورد في الدعوة المرسلة اليهم.


ودعت الوزارة في ذات البلاغ الاطباء المقيمين إلى التأكّد مسبقًا من جاهزية الجهاز المستعمل ومن سلامة الربط بشبكة الإنترنت، والاستعداد لاختيار التربص فور المناداة والولوج إلى المنصّة قبل موعد المرور بـ15 دقيقة، لمتابعة سير عملية الاختيار حسب الاختصاص.


وأكدت أيضا على ضرورة احترام المدّة القصوى المخصّصة للاختيار، إذ لا يمكن إعادة الجلسة في حال التأخير أو حدوث إشكال تقني من جهة المترشح وتحيين الصفحة قبل حلول دور المرور، وأخيرا التثبت جيدًا من الاختيار قبل تأكيده.

وجاء في نص البلاغ أن التربصات الإجبارية للاختصاص تعرض مع إشارة «إجباري» باللون الأحمر، والتربصات الاختيارية مع إشارة «اختياري» باللون الأصفر، والتربصات التكميلية مع إشارة «تكميلي» باللون الأزرق.

ودعت الوزارة الاطباء المقيمين الى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: specialite@rns.tn وذلك في حال وجود أي إشكال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331640

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

22:06 - رئيس البرلمان يلتقي أعضاء المجلسين المحليين بتونس المدينة وباب سويقة
21:42 - وزارة الصحة: اختيار التربصات للاطباء المقيمين سيتم عبر منصة رقمية
21:36 - قضية شبكات المافيا الدولية: تجميد أموال وأرصدة وعقارات جميع المتهمين بقرار قضائي
21:28 - سليانة: ظاهرة "التفرقع" بحبوب القمح الصلب جراء الأمطار الأخيرة بمنطقة الخروبة بقعفور تثير مخاوف الفلاحين
21:13 - بنزرت: الشروع في عملية تسريح الغاز الطبيعي بالأنبوب الرابط بين محطتي الضخ بمنزل جميل ومنزل عبد الرحمان
21:11 - المهدية: بين الفقد والمرض والصدمات... "بطلات البكالوريا" ينتصرن على الألم ويتحدّين أقسى الظروف
21:08 - وزير الخارجية يدعو الى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها
21:06 - كأس العالم 2026- ميسي يتربع بمفرده على قمة الهدافين التاريخيين
21:05 - موجة حر استثنائية تضرب فرنسا وأوروبا.. وعامر بحبة يوضح: تونس في مأمن حاليا
20:53 - لماذا حُرم بعض المتقاعدين من الزيادة الأخيرة في الجرايات؟
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet36°
27° Babnet
الــرياح:
1.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
35°-24
37°-25
36°-25
35°-25
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/06)     1360,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>