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بنزرت: الشروع في عملية تسريح الغاز الطبيعي بالأنبوب الرابط بين محطتي الضخ بمنزل جميل ومنزل عبد الرحمان

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 21:13 قراءة: 1 د, 46 ث
      
 انطلقت، اليوم الاثنين، بمعتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت، عملية تسريح الغاز الطبيعي ووضع الأنبوب الرابط بين محطة تخفيض الضخط بمنزل جميل ومحطة تخفيض الضخط بمنزل عبد الرحمان تحت الضغط، وذلك في ظروف عادية ووفق المعايير الفنية المعتمدة و إجراءات السلامة والأمن الصناعي.

ووفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، تعتبر هذه المرحلة من الاشغال التنفيذية الفنية المنجزة من قبل إدارة التجهيز بالإدارة المركزية لانتاج ونقل الغاز بتونس، تتمة للأشغال المنجزة مؤخرا بكل من معتمدية العالية والمنطقة الصناعية بأوتيك، وهي أشغال تقنية ذات أهمية كبرى ضمن عناصر مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي الجاري تنفيذه بالجهة ويشمل تزويد 14 منطقة بلدية بالولاية موزعة بين معتمديات جرزونة ومنزل جميل والعالية و رأس الجبل وغار الملح وماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية.


 وحضر عملية انطلاق تسريح الغاز الطبيعي بالأنبوب الرابط بين محطتي الضخ بمنزل جميل ومنزل عبد الرحمان اليوم كل من الكاتب العام لولاية بنزرت عبد اللطيف حميد، ومعتمد منزل جميل محمد بن جدو، والكاتبين العامين لبلديتي منزل جميل محمد القوصري ومنزل عبد الرحمان وداد التوج، ورئيس المشروع بلقاسم أولاد احمد، ومدير نقل الغاز بالإدارة المركزية لانتاج ونقل الغاز لزهر الهمامي، وممثلي بقية المصالح ذات العلاقة.
ووفق المصالح الفنية المكلفة بمتابعة مراحل الإنجاز والتثبت من جاهزية المنشآت والتجهيزات الموضوعة على ذمة المشروع، ستنطلق المصالح الفنية للادارة الجهوية لتوزيع الغاز بإقليم بنزرت للشركة الوطنية للكهرباء والغاز  في توزيع الغاز بكل من منطقتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمان، وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم التنمية المحلية والجهوية والوطنية والارتقاء بالبنية التحتية الطاقية بالمنطقة.

وأشار المصدر ذاته إلى تواصل اشغال تركيز الشبكة الرئيسية لنقل الغاز بكل من معتمديات جرزونة ورأس الجبل وغار الملح والتي ينتظر استكمالها في غضون نهاية السنة الجارية، علما أن المرحلة الثانية من اشغال ربط الجهة بالغاز الطبيعي والتي تتضمن مد الشبكات الرئيسية لنقل الغاز بمعتمديات ماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية يجري  العمل على استكمالها وهي محل متابعات ميدانية وقطاعية دورية من طرف السلط الجهوية.
وتبلغ الكلفة الجملية لمشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي 135 مليون دينار، ويشمل في جميع مراحله من تونس الى بقية مناطق ولاية بنزرت مد انابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كلم، الى جانب تركيز عدد هام من محطات الربط وخزانات التوزيع وغيرها من العناصر الفنية.
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