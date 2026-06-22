وزير الخارجية يدعو الى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها

ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الاثنين، كلمةً خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد بعمّان (الأردن)، أكد فيها أن الظرف الإقليمي والدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة.ووفق بلاغ إعلامي للوزارة، جدّد النفطي موقف تونس الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمسّ أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات.وبيّن وزير الخارجية أنه، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية، وتتطلب، بصفة عاجلة، تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة.وأكد كذلك أن انفتاح جامعة الدول العربية على مختلف الأطر الإقليمية والدولية ينبغي أن يقوم على حوار وتعاون متوازن ومنتظم، قوامه الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة والشراكة المتضامنة.ومن جهة أخرى، مثّلت متابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا التونسية المصرية محور لقاء جمع، في عمّان، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بنظيره المصري.واتفق الوزيران على أهمية التعجيل بإيجاد السبل الكفيلة بضمان انسياب أفضل للسلع والمنتوجات بين البلدين، والارتقاء بالتعاون الصناعي وفي المجالات المتصلة بالطاقة وتكنولوجيات الاتصال وتحلية مياه البحر وغيرها.وعبّر الوزير المصري عن حرص بلاده على تأمين حضور مصري مكثف في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس في موفى الشهر الحالي.كما استعرض الوزيران عددا من المواضيع العربية والإقليمية المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء جامعة الدول العربية.