ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا والتأهل لدور الـ32 في كأس العالم

لحق منتخب الأرجنتين بركب المتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالفوز 2-0 على النمسا في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.ويدين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بهذا الفوز لنجمه وقائده ليونيل ميسي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 38 و"90+5".ورفع "ليو" رصيده إلى 5 أهداف ليعتلي قائمة هدافي مونديال 2026 بعد تسجيله ثلاثية في الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.ولكن قائد الأرجنتين أهدر قبل هدفيه أمام النمسا، ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.واعتلى ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 18 هدفا، ليفض الشراكة مع النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه الذي سجل 16 هدفا.وبهذا الفوز يرفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة، لينضم إلى منتخبات المكسيك وأمريكا وألمانيا التي ضمنت التأهل أيضا بعد فوز ثان على التوالي في الجولة الثانية.وسيختتم التانغو مشواره في دور المجموعات بمواجهة الأردن فجر الأحد المقبل، حيث تكفيه نقطة واحدة لحسم الصدارة، وفي نفس التوقيت ستلعب النمسا ضد الجزائر.تجمد رصيد النمسا عند ثلاث نقاط بالفوز 3 / 1 على الأردن في الجولة الأولى.وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخبا الجزائر والأردن في مواجهة عربية خالصة، ستنطلق في السادسة صباح الثلاثاء (بتوقيت مكة المكرمة).