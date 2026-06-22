سليانة: ظاهرة "التفرقع" بحبوب القمح الصلب جراء الأمطار الأخيرة بمنطقة الخروبة بقعفور تثير مخاوف الفلاحين

عبر عدد من الفلاحين بمنطقة الخروبة من معتمدية قعفور من ولاية سليانة، عن استيائهم من انتشار ظاهرة "التفرقع" في حبوب القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي الحالى جراء التقلبات المناخية الأخيرة.وطالب عدد من الفلاحين، وزارة الفلاحة والموارد المائية والمصالح المركزية بديوان الحبوب، بمراجعة سلم التعيير(تقييم جودة الحبوب) واعتماد مقاربة أكثر مرونة، بصفة استثنائية خلال الموسم الفلاحي الجاري.وذكر الفلاح محمد العربي الخمسي في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ صابة القمح الصلب بالمنطقة تضرّرت بسبب الأمطار الأخيرة التي تراوحت بين 50 و90 مم وساهمت في ظهور "المتاديناج" (التفرقع) وهو ما من شانه أن يؤثر على جودة المحصول وقيمته عند التجميع والتسويق.وأضاف أن الفلاح يتكبد خسائر مادية فادحة طيلة سنة كاملة، ومن شان تراجع المحصول ان ينعكس سلبا على المداخيل لاسيما في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج من بذور وأسمدة ومحروقات .ودعا الخمسي بالمناسبة الجهات المعنية، إلى إيجاد حلول عملية للحد من الخسائر ومراجعة بعض المعايير المعتمدة عند قبول المحاصيل والأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تؤثر على جودة المحاصيل، كما أكد الفلاح فاضل الماجري لصحفية "وات" ضرورة إيجاد حلول عاجلة بهدف ضمان استمرارية النشاط الفلاحي.يذكر أن المساحات المبذورة بلغت بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالى 154 ألف هكتار موزعة إلى 76 ألف هكتار قمح صلب و10 ألاف و600 هكتار قمح لين و66 ألف هكتار شعير، وهي في مجملها في "حالة حسنة" بنسبة 78 بالمائة و16 بالمائة "حالة متوسطة" و6 بالمائة "دون المتوسط".