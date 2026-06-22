JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:30 Tunis

سليانة: ظاهرة "التفرقع" بحبوب القمح الصلب جراء الأمطار الأخيرة بمنطقة الخروبة بقعفور تثير مخاوف الفلاحين

<img src=http://www.babnet.net/images/7/cereales.jpg>
Bookmark article    قراءة: 1 د, 8 ث
      
عبر عدد من الفلاحين بمنطقة الخروبة من معتمدية قعفور من ولاية سليانة، عن استيائهم من انتشار ظاهرة "التفرقع" في حبوب القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي الحالى جراء التقلبات المناخية الأخيرة.

وطالب عدد من الفلاحين، وزارة الفلاحة والموارد المائية والمصالح المركزية بديوان الحبوب، بمراجعة سلم التعيير(تقييم جودة الحبوب) واعتماد مقاربة أكثر مرونة، بصفة استثنائية خلال الموسم الفلاحي الجاري.


وذكر الفلاح محمد العربي الخمسي في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ صابة القمح الصلب بالمنطقة تضرّرت بسبب الأمطار الأخيرة التي تراوحت بين 50 و90 مم وساهمت في ظهور "المتاديناج" (التفرقع) وهو ما من شانه أن يؤثر على جودة المحصول وقيمته عند التجميع والتسويق.
وأضاف أن الفلاح يتكبد خسائر مادية فادحة طيلة سنة كاملة، ومن شان تراجع المحصول ان ينعكس سلبا على المداخيل لاسيما في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج من بذور وأسمدة ومحروقات .

ودعا الخمسي بالمناسبة الجهات المعنية، إلى إيجاد حلول عملية للحد من الخسائر ومراجعة بعض المعايير المعتمدة عند قبول المحاصيل والأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تؤثر على جودة المحاصيل، كما أكد الفلاح فاضل الماجري لصحفية "وات" ضرورة إيجاد حلول عاجلة بهدف ضمان استمرارية النشاط الفلاحي.
يذكر أن المساحات المبذورة بلغت بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالى 154 ألف هكتار موزعة إلى 76 ألف هكتار قمح صلب و10 ألاف و600 هكتار قمح لين و66 ألف هكتار شعير، وهي في مجملها في "حالة حسنة" بنسبة 78 بالمائة و16 بالمائة "حالة متوسطة" و6 بالمائة "دون المتوسط".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331631

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

20:30 - بعد أن أحرقت زوجة أبيه كتبه وكراساته.. تلميذ يتحدى المأساة ويحقق نجاحا متميزا في الباكالوريا
20:24 - ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا والتأهل لدور الـ32 في كأس العالم
20:08 - منوبة: انطلاق استغلال محطة إرسال راديوية للإنترنات عالية التدفق بمنطقة الدريجات ببرج العامري
19:46 - حماية للفلاحة الوطنية: وزارة الفلاحة تحذر الجالية التونسية بالخارج وضيوف البلاد من جلب النباتات والمنتجات النباتية
19:26 - أريانة: الأغاني التونسية الأصيلة بأصوات الناشئة في عرض موسيقي بفضاء المنزه السادس
19:04 - مكتب البرلمان يحيل أربعة مشاريع قوانين الى اللجان المعنية و12 سؤالا كتابيا الى عدد من أعضاء الحكومة
18:32 - لجنة برلمانية تستمع إلى عميدي الأطباء والمهندسين التونسيين حول مقترح قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج
18:29 - بداية من 25 جوان 2026 الإطلاق الرسمي لمنصة "معرض الكتاب التونسي" الرقمية الجديدة للتعريف به وتيسير اقتنائه
18:24 - النادي الإفريقي يمدد عقدي غيث اليفرني وياسين بوعبيد
18:06 - هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet36°
28° Babnet
الــرياح:
3 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
35°-24
37°-25
37°-25
34°-25
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/06)     1360,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>