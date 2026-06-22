حماية للفلاحة الوطنية: وزارة الفلاحة تحذر الجالية التونسية بالخارج وضيوف البلاد من جلب النباتات والمنتجات النباتية

حذّرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،الإثنين، كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية، التّي تمثل إحدى الركائز الأساسية للإقتصاد التونسي.وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أنّها تعوّل على الحس الوطني لأبناء الجالية التونسيّة بالخارج وتدعوهم إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الثروة الفلاحية من المخاطر المحتملة المرتبطة بدخول حشرات أو آفات أو مسببات أمراض نباتية قد تكون مصاحبة لهذه المنتجات، وهو ما قد يتسبب في أضرار وخسائر جسيمة بالحقول والحدائق والغابات والمنتزهات.كما دعت جميع ضيوف تونس الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية، إلى عدم جلب النباتات والمنتجات النباتية معهم، تفاديا لأي مخاطر قد تهدد سلامة الإنتاج الفلاحي والتوازنات البيئية بالبلاد.وشددت في هذا الصدد، على أن احترام هذه التوصيات يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الفلاحية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.والجدير بالذكر أنّ قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلق بضبط قائمة النباتات والمنتوجات النباتية محظورة الدخول إلى البلاد التونسية. ويحدد الفصل الأوّل من القرار النباتات والمنتوجات النباتية وبلد المنشأ، التّي يحجر جلب منها هذه النباتات والمنتوجات النباتية إلى تونس.