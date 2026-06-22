وزارة الأسرة تنظم من21 إلى 25 جوان بالحمامات مصيفا ترفيهياّ لفائدة كبار السنّ والأطفال من مكفولي الدولة

تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، من 21 جوان إلى 25 جوان 2026، بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات، مصيفا ترفيهياّ لفائدة كبار السنّ والأطفال من مكفولي الدولة تحت شعار "التواصل بين الأجيال مفتاح النجاح".وينتظم المصيف بالتعاون بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة بولايات بنزرت وصفاقس والمهدية، لفائدة 31 طفلا من مكفولي الدولة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة و32 مسنّا من المقيمين بمؤسسات الرعاية والمستفيدين من آلية الإيداع العائلي لكبار السنّ ومنظوري جمعيات رعاية المسنيّن، وفق بلاغ للوزارة.ويتضمن هذا المصيف أنشطة ترفيهية متنوعة على غرار الألعاب البحرية والتنشيط الإذاعي والألعاب الشعبية والتنشيط الجماهيري الموجه للأطفال وكبار السنّ، بالإضافة الى ورشات تنشيطية مختلفة كورشة الرقمنة والمسرح والإنشاد Karaoké وورشة خاصة بصنع الأكسسوارات علاوة على برمجة نشاط خارجي يتمثل في القيام بجولة في القطار السياحي.