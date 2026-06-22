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النفطي يجري مباحثات مع وزيري خارجية الجزائر ومصر على هامش اجتماع عمان

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Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 17:25 قراءة: 1 د, 15 ث
      

النفطي يبحث في عمّان مع نظيريه الجزائري والمصري تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمّان، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه العرب، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي.


والتقى النفطي بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، حيث استعرض الجانبان واقع التعاون الثنائي بين تونس والجزائر والاستعدادات الجارية لعقد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية خلال الشهر المقبل.

وتركزت المباحثات على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التجارة والصناعة والطاقة، إلى جانب المسائل القنصلية والإجراءات الكفيلة بتسهيل حركة تنقل وإقامة المواطنين التونسيين والجزائريين في البلدين. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بشأنها.


وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية التونسي لقاء مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، خصص لتقييم مدى التقدم الحاصل في تنفيذ مخرجات اللجنة العليا التونسية المصرية.

وأكد الوزيران أهمية العمل على إيجاد آليات جديدة تضمن انسيابا أفضل للسلع والمنتجات بين البلدين، إلى جانب تطوير التعاون في المجالات الصناعية وقطاعات الطاقة وتكنولوجيات الاتصال وتحلية مياه البحر وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما عبّر وزير الخارجية المصري عن حرص بلاده على المشاركة المكثفة في المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس أواخر الشهر الجاري، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة الجانبين في تعزيز الشراكة الثنائية.

وتناول اللقاء كذلك عددا من الملفات العربية والإقليمية المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء جامعة الدول العربية، حيث شدد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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